10 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о ликвидации КГБУ "Туристический центр Алтайского края", соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Учреждение располагалось на проспекте Красноармейском, 16, в Барнауле. В документе указано, что закрытие "Алтайтурцентра" нужно для оптимизации деятельности краевых государственных учреждений. Шестого декабря была зарегистрирована автономная некоммерческая организация "Алтайтурцентр", которая возьмёт на себя функции ликвидированного учреждения. Директором АНО стала Александра Томашевич.
Напомним, 18 августа должность руководителя "Алтайтурцентра" покинул Денис Ивлев. После него обязанности руководителя исполнял начальник отдела маркетинга Сергей Попович.
Комментарии
Распилили всё что можно. Следующие "мой бизнес"?
Красивый он у нас... Мама наверное сильно любила его
А как же конкуренция? На то, что рыночек все расставит, можно окончательно не надеяться?
Антимонопольная служба то естЬ? или присутствует?
ликвидатор - губернатор, есть в нём программа самоликвидации?
Это которые А заказали, эту бездарную поделку, стоившую млн бюджетных денег