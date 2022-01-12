10 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о ликвидации КГБУ "Туристический центр Алтайского края", соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Учреждение располагалось на проспекте Красноармейском, 16, в Барнауле. В документе указано, что закрытие "Алтайтурцентра" нужно для оптимизации деятельности краевых государственных учреждений. Шестого декабря была зарегистрирована автономная некоммерческая организация "Алтайтурцентр", которая возьмёт на себя функции ликвидированного учреждения. Директором АНО стала Александра Томашевич.

Напомним, 18 августа должность руководителя "Алтайтурцентра" покинул Денис Ивлев. После него обязанности руководителя исполнял начальник отдела маркетинга Сергей Попович.