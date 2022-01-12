Муниципалитеты Алтайского края будут самостоятельно принимать решение о проведении крещенских купаний в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Традиционные обряды могут пройти 19 января в городах и сёлах Алтая, хотя в крае действует временный запрет на проведение публичных мероприятий.

Общины РПЦ выступят ответственными за проведение купаний, а помощь им окажут муниципалитеты. В правительстве отметили: в край не поступала информация, что участие в этих обрядах будет массовым. Данные о проведении обрядов могут быть опубликованы в ближайшее время.

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