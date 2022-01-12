В начале года верующие отмечают один из самых главных христианских праздников – Крещение Господне. В этот день Православная церковь чтит память об одном из величайших евангельских событий – крещении Иисуса Христа в реке Иордан. Важная традиция праздника – купание в реке или озере. Причём делают это даже в России, где во время Крещения господствуют морозы. Рассказываем, когда наступит Крещение в 2022 году, что отмечают в этот день и обязательно ли нырять в ледяную прорубь.
19 января. Запомните: праздник Крещения Господня не переходящий, от года к году его дата не меняется. Поэтому и 2022-й не станет исключением. В этом году Крещение Господне выпадает на среду.
Крещение Господне входит в группу так называемых двунадесятых праздников. Это памятные даты, которые связаны с событиями жизни Иисуса Христа на Земле. 19 января Церковь вспоминает момент, когда Сын Божий крестился.
Евангелие гласит, что после своего путешествия по пустыне пророк Иоанн Предтеча (Креститель) добрался до реки Иордан. Там он рассказывал людям о покаянии и крещении, которые нужны для оставления грехов. Многие поверили пророку и приняли крещение прямо в реке (храмы построить ещё не успели). Однажды к побережью Иордана пришёл и Иисус Христос, которому на тот момент было 30 лет. Он попросил пророка крестить и его.
Иоанна такое желание удивило, поскольку Иисус был безгрешным. Креститель спросил: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?"
В момент свершения таинства к Христу сошёл Святой Дух, явившись голубем. В Евангелии эти события описываются так:
"Отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий".
Крещение Господне стало первым моментом, когда Христос явился народу Израиля. После этого у него появились первые ученики, которые последовали за ним.
Главная христианская традиция – проводить на Крещение великое водосвятие. Оно совершается в канун праздничной даты, который называют Крещенским сочельником. Священнослужители в этот день освящают купели возле храма. А уже 19 января то же самое они проделывают с местными водоёмами.
Когда Иисус крестился в Иордане, погода была тёплая. Но в России в январе обычно лютуют морозы. Поэтому перед водосвятием во льду водоёма сначала вырезают прорубь в виде креста – иордань. А рядом ставят деревянный крест с ледяным голубем – символом Святого Духа.
Но сначала в храмах служат особенную литургию по случаю Крещения Господня. И уже затем верующие крестным ходом идут к проруби, где священник служит молебен. Вода в реке после этого считается святой, поэтому её можно набрать и унести с собой. Но чаще всего верующие либо обливаются ею у купели, либо ныряют в ледяную прорубь.
Вовсе нет. Крещенские купания – это всего лишь традиция, которая никак не относится к учению Православной церкви. Богослужители никогда не требовали и не требуют от своих прихожан нырять в ледяную прорубь. Об этом amic.ru рассказывал барнаульский священник Роман Неверов. По его словам, даже если очень хочется окунуться на Крещение, лучше проконсультироваться перед этим с врачом.
На Руси верили, что купание в проруби на Крещение помогает "смыть" все грехи и защитить себя от болезней на целый год. По словам отца Романа, одним только нырянием в проруби никакие грехи не смыть. Иерей уверен, что очищение, в первую очередь, должно быть духовным. Если уж вы решили осмысленно провести важный христианский праздник, то на Крещение следует обязательно отправиться в храм. А купание должно быть лишь дополнением.
Комментарии
Грязь с души полосканием опы не смоешь
Запомните!? Зачем?? Хе-хе