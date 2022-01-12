Среда, 12 Январь, 08:49

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,84
€ 84,88
-18°


10684204 +17525
Обь
-15см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Протесты в КазахстанеИтоги года-2021Новый год-2022
Вопрос дня



Когда Крещение Господне в 2022 году и как его правильно отметить?

, ИА "Амител"
Рассказываем, для чего на самом деле нужно окунаться в прорубь на Крещение и в какой момент это надо делать
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В начале года верующие отмечают один из самых главных христианских праздников – Крещение Господне. В этот день Православная церковь чтит память об одном из величайших евангельских событий – крещении Иисуса Христа в реке Иордан. Важная традиция праздника – купание в реке или озере. Причём делают это даже в России, где во время Крещения господствуют морозы. Рассказываем, когда наступит Крещение в 2022 году, что отмечают в этот день и обязательно ли нырять в ледяную прорубь.

1
Какого числа Крещение Господне в 2022 году?

19 января. Запомните: праздник Крещения Господня не переходящий, от года к году его дата не меняется. Поэтому и 2022-й не станет исключением. В этом году Крещение Господне выпадает на среду.

2
А что это вообще за праздник и чему он посвящён?

Крещение Господне входит в группу так называемых двунадесятых праздников. Это памятные даты, которые связаны с событиями жизни Иисуса Христа на Земле. 19 января Церковь вспоминает момент, когда Сын Божий крестился.

Евангелие гласит, что после своего путешествия по пустыне пророк Иоанн Предтеча (Креститель) добрался до реки Иордан. Там он рассказывал людям о покаянии и крещении, которые нужны для оставления грехов. Многие поверили пророку и приняли крещение прямо в реке (храмы построить ещё не успели). Однажды к побережью Иордана пришёл и Иисус Христос, которому на тот момент было 30 лет. Он попросил пророка крестить и его.

Иоанна такое желание удивило, поскольку Иисус был безгрешным. Креститель спросил: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?"

В момент свершения таинства к Христу сошёл Святой Дух, явившись голубем. В Евангелии эти события описываются так:

"Отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий".

Крещение Господне стало первым моментом, когда Христос явился народу Израиля. После этого у него появились первые ученики, которые последовали за ним.

3
Как принято отмечать Крещение?

Главная христианская традиция – проводить на Крещение великое водосвятие. Оно совершается в канун праздничной даты, который называют Крещенским сочельником. Священнослужители в этот день освящают купели возле храма. А уже 19 января то же самое они проделывают с местными водоёмами.

Когда Иисус крестился в Иордане, погода была тёплая. Но в России в январе обычно лютуют морозы. Поэтому перед водосвятием во льду водоёма сначала вырезают прорубь в виде креста – иордань. А рядом ставят деревянный крест с ледяным голубем – символом Святого Духа.

Но сначала в храмах служат особенную литургию по случаю Крещения Господня. И уже затем верующие крестным ходом идут к проруби, где священник служит молебен. Вода в реке после этого считается святой, поэтому её можно набрать и унести с собой. Но чаще всего верующие либо обливаются ею у купели, либо ныряют в ледяную прорубь.

4
А купаться в проруби обязательно?

Вовсе нет. Крещенские купания – это всего лишь традиция, которая никак не относится к учению Православной церкви. Богослужители никогда не требовали и не требуют от своих прихожан нырять в ледяную прорубь. Об этом amic.ru рассказывал барнаульский священник Роман Неверов. По его словам, даже если очень хочется окунуться на Крещение, лучше проконсультироваться перед этим с врачом.

На Руси верили, что купание в проруби на Крещение помогает "смыть" все грехи и защитить себя от болезней на целый год. По словам отца Романа, одним только нырянием в проруби никакие грехи не смыть. Иерей уверен, что очищение, в первую очередь, должно быть духовным. Если уж вы решили осмысленно провести важный христианский праздник, то на Крещение следует обязательно отправиться в храм. А купание должно быть лишь дополнением.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент +73852594466

Комментарии

12.01.2022 07:57
- гость -

Грязь с души полосканием опы не смоешь

12.01.2022 08:24
- гость -

Запомните!? Зачем?? Хе-хе

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2022  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
08:25
Сколько дней мы будем отдыхать на 8 Марта в 2022 году? 0
08:03
Очевидцы: барнаульский торговый центр эвакуировали из-за сообщения о минировании 0
07:52
Старшего инспектора ФСИН в Барнауле подозревают в крупной взятке 1
07:37
Когда детскую вакцину от COVID-19 привезут на Алтай и как будут прививать подростков? 0
07:21
На краю света: зимний Барнаул, окутанный туманом 1
07:03
Пляж рядом с гребным каналом в Барнауле обустроят в 2022 году за 66 миллионов рублей 6
06:47
Пусть меньше всякой нечисти вокруг. Поздравления с Днём работника прокуратуры 5
06:34
Эксперт заявил о возможном вреде для иммунитета из-за частой ревакцинации от COVID 11
06:23
Когда Крещение Господне в 2022 году и как его правильно отметить? 2
06:03
До -16 градусов и южный ветер. О погоде в Алтайском крае 12 января 0
23:49
Такой день. Массовое убийство лошадей в Алтайском крае и судьба спорткомплекса "Обь" 0
23:11
Пожар произошёл в многоквартирном доме в Барнауле 0
22:32
Попавшая в больницу с инсультом Проклова рассказала о своём здоровье 2
21:59
Токаев назвал срок вывода российских миротворцев из Казахстана 0
21:35
В Госдуме взяли на контроль происшествие с расстрелом лошадей в Алтайском крае 9
20:58
Роспотребнадзор: человек с "омикроном" может быть заразен почти сразу после инфицирования 5
20:29
В ВОЗ спрогнозировали заражение 50% населения Европы "омикроном" в ближайшие недели 2
19:59
Андрей Кривов стал главой фракции КПРФ в АКЗС 2
19:29
Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана 1
18:59
Жительница Алтайского края получила год исправительных работ за гибель восьмилетней девочки 2
18:29
Летальность "омикрона" оказалась в разы ниже, чем у других штаммов COVID-19 2
17:58
Количество заболевших коронавирусом за сутки в России снова пошло вверх 2
17:43
"Так даже фашисты не поступали". Неизвестные расстреляли 53 лошади в Алтайском крае 27
17:25
Национальный парк "Горная Колывань" создадут в Алтайском крае в ближайшие годы 0
17:07
Цены на продукты в мире за год выросли почти на 30% 5
16:53
Президент Казахстана Токаев раскритиковал наследие Назарбаева 20
16:34
Заболеваемость коронавирусом в России может резко возрасти в конце января 8
16:15
279 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки 1
16:04
Судьбу спорткомплекса "Обь" в Барнауле решит губернатор Виктор Томенко 18
15:56
Президент Казахстана Токаев назначил новым премьером Смаилова 4
15:40
13 человек погибли в Алтайском крае в результате пожаров во время новогодних праздников 2
15:28
Политтехнолог Андрей Некрасов стал замглавы внутриполитического департамента Алтая 2
15:25
Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь попала в больницу 0
15:13
Третью АЗС "Газпромнефть" открыли на Павловском тракте в Барнауле 7
14:58
Объявленный иноагентом журналист Шендерович покинет Россию из-за уголовного дела 24
14:44
Россиян призвали не выбрасывать новогодние ёлки, чтобы не вредить природе 13
14:19
В США двое полицейских "проспали" ограбление, из-за того что играли в Pokemon Gо 3
14:09
Ни одну школу Алтая не закрыли на карантин в начале новой учебной четверти 1
13:56
В Барнауле пройдёт престижный турнир по MMA, который покажут на телеканале "Матч" 6
13:45
Президент Казахстана рассказал, когда миротворцы начнут покидать страну 64
13:21
Больше половины жителей Алтайского края назвали QR-коды главным событием 2021 года 13
13:09
Председатель Европарламента Давид Сассоли скончался в онкологическом центре 2
12:56
Лауреаты премий по литературе и искусству получат по 120 тысяч рублей в Алтайском крае 1
12:35
Нефтяники, авиаторы и программисты: какие профессии в России оплачиваются выше всего? 4
12:21
Травмпункт в Бийске могут открыть до конца января после годового простоя 0
12:05
Власти Барнаула заказали проект реновации привокзальной площади за 2,5 миллиона рублей 23
11:55
Эксперты: Европа уже весной откроется для туристов из России 13
11:41
Жительница Барнаула пожаловалась на аварийную кровлю, ремонт которой запланирован в 2028-м 1
11:24
ВОЗ назвала гибридный штамм "дельтакрон" лабораторной ошибкой 3
11:08
Загадочный зверь ворует котов у жителей Бийска 10

© ООО «Амител», 1999 — 2022
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.