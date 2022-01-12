А что это вообще за праздник и чему он посвящён?

Крещение Господне входит в группу так называемых двунадесятых праздников. Это памятные даты, которые связаны с событиями жизни Иисуса Христа на Земле. 19 января Церковь вспоминает момент, когда Сын Божий крестился.

Евангелие гласит, что после своего путешествия по пустыне пророк Иоанн Предтеча (Креститель) добрался до реки Иордан. Там он рассказывал людям о покаянии и крещении, которые нужны для оставления грехов. Многие поверили пророку и приняли крещение прямо в реке (храмы построить ещё не успели). Однажды к побережью Иордана пришёл и Иисус Христос, которому на тот момент было 30 лет. Он попросил пророка крестить и его.

Иоанна такое желание удивило, поскольку Иисус был безгрешным. Креститель спросил: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?"

В момент свершения таинства к Христу сошёл Святой Дух, явившись голубем. В Евангелии эти события описываются так:

"Отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий".

Крещение Господне стало первым моментом, когда Христос явился народу Израиля. После этого у него появились первые ученики, которые последовали за ним.