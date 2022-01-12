12 января в Екатеринбурге учеников 151 общеобразовательной организации эвакуировали из-за сообщений о минировании. Всего в городе 163 школы, пишет ТАСС.

"В списке школ, которые сегодня провели эвакуацию, 151 учреждение", – сообщили в департаменте образования.

Также эвакуировали Уральский архитектурно-художественный госуниверситет, Уральский госуниверситет путей сообщения, Горный университет, Екатеринбургский театральный институт, Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского.

Ранее сообщалось, что эвакуацию провели в 93 школах города. По сообщениям из социальных сетей, информацию о минировании во всех учреждениях оставил один пользователь.