Отстреливали методично. Названы возможные мотивы расстрела лошадей в Алтайском крае

Для поиска злоумышленников, которые расстреляли табун лошадей в Алтайском крае, создали специальную группу из экспертов и оперативников. Как сообщает "КП", сейчас правоохранители отрабатывают несколько версий – месть, хулиганство и зависть.

Неизвестный или неизвестные стреляли из винтовки. Сейчас проверяют всех, кто находился в том районе, используя данные сотовых вышек. Стрелявших попробуют установить по пулям. Гильз, по словам местного жителя, пока не нашли, но вытащили из туш несколько пуль.

Предположительно, животных отстреливали методично. Это были люди, знающие, куда стрелять. Вплотную к лошадям не подъезжали, поэтому они не разбежались.

Сам хозяин говорит, что у него ни с кем не было конфликтов, а потому кто мог ему отомстить таким образом – неизвестно. Ещё одно предположение, что животные могли вытоптать или съесть урожай, а владелец земли затаил обиду. Но там, где нашли лошадей, никаких озимых нет.

Ещё одна версия – банальная зависть. Случаи уничтожения животных в этом районе встречаются не в первый раз. Скот стреляют без всякой причины, это длится уже несколько лет.

Напомним, неизвестные расстреляли 53 лошадей с жеребятами между сёлами Солоновка и Камышенка, где животные были на свободном выпасе. Большинство погибших животных – кобылы с детёнышами или ещё не ожеребившиеся. Лошадей загнали в угол и снайперски расстреляли – по два выстрела под сердце.