Власти Бийска рассказали о состоянии девушек, потерявших сознание после курения вейпа

В администрации Бийска прокомментировали инцидент с гибелью 12-летнего школьника, который незадолго до смерти покурил вейп. Согласно информации местных властей, выживших девочек госпитализировали в Центральную городскую и Детскую городскую больницы. Состояние совершеннолетней пациентки оценивается как удовлетворительное, а пациентка детского медучреждения пока находится в реанимации, но в ближайшее время планируется ее перевод в обычную палату.

Семьи пострадавших характеризуются положительно, ни на каких профилактических учетах не состояли. Дети и их совершеннолетняя подруга по местам учебы также характеризуются только с положительной стороны. Управлением образования города Бийска в связи с произошедшей трагедией приняты дополнительные меры по профилактике употребления психоактивных веществ, курения электронных сигарет и так далее.

"Родителям, посредством рассылки в чатах, рекомендовано усилить контроль за нахождением детей вне дома, особенно в вечернее и ночное время, поведением детей, кругом их общения, в том числе в социальных сетях, расходованием карманных денежных средств, а также за физиологическим и психологическим состоянием подростков", — говорится в сообщении.

Также 18-го января в Бийске состоится заседание Комиссии по делам несовершеннолетних по данному случаю, на котором рассмотрят состояние профилактической работы с детьми. В заседании примет участие уполномоченный по правам детей Ольга Казанцева. До этого будут изучаться все материалы, касающиеся этого факта, в том числе и материалы правоохранительных органов.

Напомним, что бийский отдел СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") после гибели 12-летнего мальчика, который покурил вейп.

По данным следователей, днём 10 января 2022 года в гости к 17-летней жительнице Бийска пришли 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. Молодые люди решили покурить через электронное устройство, вследствие чего у них ухудшилось самочувствие. На следующее утро бабушка девушки обнаружила потерпевших, находящихся в квартире в бессознательном состоянии. Девушек госпитализировали, мальчика спасти не удалось.