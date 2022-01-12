СК возбудил уголовное дело после гибели школьника в Бийске из-за вейпа

Бийский отдел СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") после гибели 12-летнего мальчика, который покурил вейп. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным следователей, днём 10 января 2022 года в гости к 17-летней жительнице Бийска пришли 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. Молодые люди решили покурить через электронное устройство, вследствие чего у них ухудшилось самочувствие. На следующее утро бабушка девушки обнаружила потерпевших, находящихся в квартире в бессознательном состоянии. Девушек госпитализировали, мальчика спасти не удалось.

Сейчас следственными органами проводятся необходимые действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.