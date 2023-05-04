5 мая в Барнауле временно перекроют несколько участков дорог

Изменения затронут и общественный транспорт — 16 маршрутов

04 мая 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

5 мая в Барнауле перекроют несколько участков дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

Так, проезд закроют по следующим улицам:

с 10 до 12 часов – подъезд к площади в районе сквера Победы;

с 11 до 12 часов – улица Первомайская (от Мамонтова, 56 до Олимпийской, 30 в селе Власиха);

с 18 до 21 часа – проспекта Ленина (от Молодёжной до Димитрова).

Отметим, что перекрытия повлияют на работу маршрутов общественного транспорта. Изменения претерпят № 1, 6, 10, 24, 25, 27, 29, 41, 70р, которые будут объезжать часть Ленина по проспекту Социалистическому, а также № 20, 35, 53, 55, 109, 109оп, 110 – их пустят по части Комсомольского.