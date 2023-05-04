5 мая в Барнауле временно перекроют несколько участков дорог
Изменения затронут и общественный транспорт — 16 маршрутов
04 мая 2023, 14:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
5 мая в Барнауле перекроют несколько участков дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.
Так, проезд закроют по следующим улицам:
- с 10 до 12 часов – подъезд к площади в районе сквера Победы;
- с 11 до 12 часов – улица Первомайская (от Мамонтова, 56 до Олимпийской, 30 в селе Власиха);
- с 18 до 21 часа – проспекта Ленина (от Молодёжной до Димитрова).
Отметим, что перекрытия повлияют на работу маршрутов общественного транспорта. Изменения претерпят № 1, 6, 10, 24, 25, 27, 29, 41, 70р, которые будут объезжать часть Ленина по проспекту Социалистическому, а также № 20, 35, 53, 55, 109, 109оп, 110 – их пустят по части Комсомольского.
14:22:58 04-05-2023
Ленина от молодежной до Димитрова с 6 до 9 вечера - это круто!!!