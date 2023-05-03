Что интересного будет в Барнауле на 9 Мая и где прогремит салют?
Сразу шесть салютов запустят в Барнауле в День Победы в 2023 году
03 мая 2023, 11:15, ИА Амител
Барнаул готовится к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия, приуроченные к этой памятной дате, стартуют в краевой столице уже 5 мая. Где и когда они пройдут, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Какие мероприятия пройдут в преддверии Дня Победы в Барнауле?
Акция "Парад у дома ветерана" стартует в Барнауле 5 мая. Для участников ВОВ под окнами их домов и на территории дворов организуют индивидуальные концерты. 8 мая перед ветеранами в их домах выступят фронтовые бригады.
В преддверии памятной даты 182 барнаульским ветеранам, в том числе 40 участникам Великой Отечественной войны, а также 1281 труженику тыла вручат подарочные наборы от губернатора Алтайского края, администрации города и Барнаульской гордумы, сообщает пресс-служба мэрии.
Какие праздничные мероприятия состоятся в Барнауле 9 мая?
День Победы начнётся в Барнауле утром с церемонии возложения цветов на Мемориале Славы.
На площади Советов в 10:00 пройдёт военный парад. Откроют его торжественным построением войск Барнаульского гарнизона, в котором примет участие 21 парадный расчёт, знамённая группа и сводный гарнизонный оркестр. Также запланировано прохождение колонны ретроавтомобилей военного времени.
В 11:30 здесь же, на площади Советов, стартует легкоатлетический пробег "Кольцо Победы".
А в 13.00 на площади Сахарова начнётся концерт "Нам нужна одна Победа!". Праздничная программа продлится до 22.00. Концерты пройдут и в других районах города.
А где и во сколько начнётся шествие "Бессмертного полка"
Будут ли салюты в Барнауле 9 мая?
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