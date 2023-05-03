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Что интересного будет в Барнауле на 9 Мая и где прогремит салют?

Сразу шесть салютов запустят в Барнауле в День Победы в 2023 году

03 мая 2023, 11:15, ИА Амител

Фейерверк / Фото: amic.ru
Фейерверк / Фото: amic.ru

Барнаул готовится к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия, приуроченные к этой памятной дате, стартуют в краевой столице уже 5 мая. Где и когда они пройдут, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

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Какие мероприятия пройдут в преддверии Дня Победы в Барнауле?

Акция "Парад у дома ветерана" стартует в Барнауле 5 мая. Для участников ВОВ под окнами их домов и на территории дворов организуют индивидуальные концерты. 8 мая перед ветеранами в их домах выступят фронтовые бригады.

В преддверии памятной даты 182 барнаульским ветеранам, в том числе 40 участникам Великой Отечественной войны, а также 1281 труженику тыла вручат подарочные наборы от губернатора Алтайского края, администрации города и Барнаульской гордумы, сообщает пресс-служба мэрии.

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Какие праздничные мероприятия состоятся в Барнауле 9 мая?

День Победы начнётся в Барнауле утром с церемонии возложения цветов на Мемориале Славы.

На площади Советов в 10:00 пройдёт военный парад. Откроют его торжественным построением войск Барнаульского гарнизона, в котором примет участие 21 парадный расчёт, знамённая группа и сводный гарнизонный оркестр. Также запланировано прохождение колонны ретроавтомобилей военного времени.

В 11:30 здесь же, на площади Советов, стартует легкоатлетический пробег "Кольцо Победы".

А в 13.00 на площади Сахарова начнётся концерт "Нам нужна одна Победа!". Праздничная программа продлится до 22.00. Концерты пройдут и в других районах города.

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А где и во сколько начнётся шествие "Бессмертного полка"

В этом году шествие "Бессмертного полка" отменили на федеральном уровне во всех городах. Поэтому и в Барнауле его тоже не будет.
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Будут ли салюты в Барнауле 9 мая?

Будут. Они прогремят одновременно в 22:00 на шести площадках. Главной из них станет площадь Сахарова. Также в это время салюты запустят в парке "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149), в парке имени Ленина (на ул. Энтузиастов, 12в, к. 2.), в посёлке Южном, на площади перед зданием на ул. Германа Титова, 9, а также в посёлке Научный городок (Научный городок, 31) и в селе Гоньба на ул. Школьной, 12а.

 

Барнаул праздники День Победы
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