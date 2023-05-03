Акция "Парад у дома ветерана" стартует в Барнауле 5 мая. Для участников ВОВ под окнами их домов и на территории дворов организуют индивидуальные концерты. 8 мая перед ветеранами в их домах выступят фронтовые бригады.

В преддверии памятной даты 182 барнаульским ветеранам, в том числе 40 участникам Великой Отечественной войны, а также 1281 труженику тыла вручат подарочные наборы от губернатора Алтайского края, администрации города и Барнаульской гордумы, сообщает пресс-служба мэрии.