Люди в камуфляже открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле" в Москве, есть раненые

После стрельбы в здании начался пожар

23 марта 2024, 00:35, ИА Амител

Дым над зданием "Крокус Сити Холл" / Фото: Baza

Три человека в камуфляже открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле" в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел перед концертом группы "Пикник". По словам корреспондента агентства, есть раненые. По информации Telegram-канала Baza, погибли по меньшей мере 12 человек, еще 35 пострадали. Официального подтверждения этим данным пока нет.

После стрельбы в здании начался пожар. Очевидцы сообщают о клубах черного дыма над концертным залом, а также о звуке взрыва. Пожарные пока не могут приступить к тушению. Как сообщает "Ъ" со ссылкой на оперативные службы, сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в "Крокус Сити Холл".