50 человек эвауировались из многоэтажки в Барнауле из-за пожара
Возгорание случилось на балконе квартиры — огонь охватил личные вещи хозяев
20 мая 2024, 20:59, ИА Амител
Пожар на Павловском тракте / Фото: t.me/mchs_altkray
Пожар произошел на 10-м этаже многоэтажки на Павловском тракте в Барнауле. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, из здания эвакуировались 50 человек, в том числе 8 детей.
Возгорание случилось на балконе квартиры – огонь охватил личные вещи хозяев. Площадь пожара насчитывает 5 квадратных метров, его удалось локализовать.
Ранее МЧС по Алтайскому краю сообщало, что за 19 мая в регионе потушили 17 пожаров, из них четыре – в Барнауле. Из общего числа четыре возгорания произошло в жилом секторе. Пострадавших и погибших нет.
13:54:34 21-05-2024
В многоэтажках в каждой квартире должен быть огнетушитель. И в подъездах. Тогда не придется ждать пожарных и эвакуировать десятки людей из-за мусора на балконах.
14:31:29 21-05-2024
Пожары на балконах случаются из-за залетевшего окурка брошенного с верхнего этажа, тут же судя по фотографии этаж последний.