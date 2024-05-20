50 человек эвауировались из многоэтажки в Барнауле из-за пожара

Возгорание случилось на балконе квартиры — огонь охватил личные вещи хозяев

20 мая 2024, 20:59, ИА Амител

Пожар на Павловском тракте / Фото: t.me/mchs_altkray

Пожар произошел на 10-м этаже многоэтажки на Павловском тракте в Барнауле. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, из здания эвакуировались 50 человек, в том числе 8 детей.

Возгорание случилось на балконе квартиры – огонь охватил личные вещи хозяев. Площадь пожара насчитывает 5 квадратных метров, его удалось локализовать.

Ранее МЧС по Алтайскому краю сообщало, что за 19 мая в регионе потушили 17 пожаров, из них четыре – в Барнауле. Из общего числа четыре возгорания произошло в жилом секторе. Пострадавших и погибших нет.