В Алтайском крае за сутки потушили 17 пожаров

Из этого числа четыре возгорания случилось в Барнауле

20 мая 2024, 15:00, ИА Амител

Пожарные МЧС России / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 19 мая потушили 17 пожаров, из них четыре – в Барнауле, сообщили в МЧС региона.

Из общего числа четыре возгорания произошло в жилом секторе. Пострадавших и погибших нет.

Напомним, в Алтайском крае по 20 мая включительно сохраняется высокая пожароопасность.

Жителям необходимо соблюдать меры безопасности: не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты.