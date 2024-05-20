В Алтайском крае за сутки потушили 17 пожаров
Из этого числа четыре возгорания случилось в Барнауле
20 мая 2024, 15:00, ИА Амител
Пожарные МЧС России / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за 19 мая потушили 17 пожаров, из них четыре – в Барнауле, сообщили в МЧС региона.
Из общего числа четыре возгорания произошло в жилом секторе. Пострадавших и погибших нет.
Напомним, в Алтайском крае по 20 мая включительно сохраняется высокая пожароопасность.
Жителям необходимо соблюдать меры безопасности: не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты.
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