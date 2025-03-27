50% годовых. Бизнесу напомнили о "кабальных" пенях при неуплате налогов

Все платежи компании должны вносить вовремя, чтобы не "нарваться" на серьезные финансовые санкции

27 марта 2025, 12:25, ИА Амител

Производство сыра / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Организации, которые в 2025 году "забудут" уплатить налоги, ждет неприятный финансовый сюрприз. С 1 января в стране изменились правила начисления пеней на обязательные платежи (налоги, сборы, страховые взносы и др.). Если компания вовремя не внесла платеж (или только часть), то дополнительно ей придется заплатить внушительную сумму, сообщил руководитель УФНС России по Алтайскому краю Алексей Легостаев на пресс-конференции.

"Первый месяц пени начисляются по 1/300 ставке рефинансирования: при нынешней ставке ЦБ в размере 21% это приблизительно 25,5% годовых. Второй и третий месяц пени начисляются по ставке 1/150, это приблизительно 51% годовых. Остальные месяцы ставка вновь составит 1/300. Поэтому сегодня невыгодно не платить налоги либо, как это было раньше, пополнять собственные обороты путем неуплаты налогов", – сообщил Алексей Легостаев.

Он отметил, что бизнес в рамках единого налогового платежа должен подавать уведомления о выполненных платежах, в которых отражается сумма исчисленного налога. Некоторые организации уведомления не передают, предполагая, что при отсутствии информации налоговики не будут применять меры. Однако, напомнил Легостаев, при сдаче декларации нарушение вскроется. Тогда пени начислят по новым ставкам на весь период просрочки.

Дело в том, что по радикальной ставке 51% будут рассчитываться пени в отношении налогоплательщиков, которые несвоевременно сдают уведомления об исчисленных суммах или сдают их с заниженными суммами налогов.

"Это очень страшное финансовое бремя, поэтому не платить налоги сейчас трижды невыгодно", – сказал руководитель краевого УФНС.