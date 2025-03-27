"Красота" и грузоперевозки. На треть выросло количество самозанятых в Алтайском крае
Их число превышает количество организаций и индивидуальных предпринимателей вместе взятых
27 марта 2025, 08:14, ИА Амител
7,5% жителей Алтайского края трудоустроены как самозанятые. Их количество за год выросло почти на треть и достигло 156 тыс. человек. Также на 5,5% увеличилось число индивидуальных предпринимателей (сейчас их насчитывают 54,5 тыс.), а вот количество юрлиц, напротив, снизилось на 1,2 тыс. (до 38 тыс.). Такие данные привел руководитель УФНС России по Алтайскому краю Алексей Легостаев на пресс-конференции 25 марта.
"Сокращение числа юридических лиц – общероссийская тенденция. Такая ситуация наблюдалась в 55 субъектах. Показатель нашего региона – третий по России. Больше чем в Алтайском крае количество юрлиц снизилось только в Новосибирской и Омской областях. Уверен, что это далеко не показатель, характеризующий инвестиционную привлекательность и экономическое развитие субъектов. Скорее всего, это продолжение упорной работы отдельных субъектов по наведению "чистоты среды" в своих госреестрах. Пока достаточно большое количество организаций не ведут реальную финансово-хозяйственную деятельность, нам приходится с ними бороться, и за счет этого происходит сокращение количества юридических лиц", – отметил Алексей Легостаев.
Режим самозанятых выбирают те, кто работает в индустрии красоты, занимается строительством или ремонтом квартир, пассажирскими или грузовыми перевозками, продажей товаров собственного изготовления.
По итогам прошлого года самозанятые перечислили в бюджет региона порядка 481,3 млн рублей. Это в 1,7 раза выше фактических поступлений за 2023 год. Однако, как заметил Алексей Легостаев, налоговая служба видит в этом спецрежиме определенные риски.
"Если раньше возникали попытки подмены каких-то трудовых отношений, минимизации уплаты зарплатных налогов, то сегодня мы уже видим риски обналичивания денежных средств через самозанятых и формирование необоснованных расходов", – пояснил Алексей Легостаев.
Он напомнил, что введение спецрежима самозанятых – это эксперимент, который продлится до 2028 года. И если из-за возможных махинаций его признают неудачным, то сотни тысяч человек лишатся своего статуса и, соответственно, налоговых льгот.
Справка
Самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД). Они могут сотрудничать с гражданами, организациями и ИП. При работе с гражданами налог составит 4% от дохода, а при работе с организациями или ИП – 6%.
08:41:07 27-03-2025
не хотят люди, ни ваше высшее образование за какие-то невменяемые деньги, ни сидеть в офисе за 30-50 тр, с отчетами, вэкаэсами, отчетами и планами.
красить ногти и водить фуру экономически выгоднее и других прямоходячих не видеть.
09:49:54 27-03-2025
Да замануха это. Сначала сделать низкие налоги, потом, когда народ зарегистрируется официально, потихоньку и налоги поднимут, и отчетности навесят. Кушать хочется и тем, кто наверху, а без кучи отчетности придумывать новые формы и правила ее сдачи, получая за это денежку на ровном месте, не получится. С УСН было ровнехонько так же - сначала 14% взносов с зп, потом бац и 30, как для всех. А теперь на них еще и НДС повесили, и смысл теперь в этом режиме? Ну если ты не микропредприятие, конечно. Он уже давно становится не упрощенным, а усложненным.