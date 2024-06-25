Более 50 проблем. "Алтайская упаковка" подвела первые итоги участия в нацпроекте

Модернизация на производстве продолжается

25 июня 2024, 14:00, ИА Амител

Подведение итогов на ООО "Алтайская упаковка" / Фото: КАУ "АЦКР"

"Алтайская упаковка" подвела промежуточные итоги первых трех месяцев участия в национальном проекте "Производительность труда". Проект проходил при поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере повышения производительности труда. О том, каких результатов достигли и что еще предстоит сделать компании в ходе реализации нацпроекта, рассказала коллегам в день информирования начальник производства, руководитель направления "Оптимизация продуктовых потоков" Светлана Данилова.

Какую работу проделали в первые три месяца участия?

Рабочая группа проанализировала пилотный поток "Производство пакетов-маек с печатью" и нашла более 50 проблем. А затем составила план по их решению. На эталонном участке создали безопасное и эффективное рабочее место по системе 5С, а также разработали стандарты операционных процедур и рабочих мест.

"Проект позволил выявить скрытые резервы на ключевых операциях. Изменения, которые происходят, видны, и уже сегодня есть ощутимые результаты", – поделился мнением генеральный директор предприятия Вячеслав Липин.

Что еще на предприятии планируют сделать в ближайшее время?

В ближайшие три месяца команда планирует выполнить следующие задачи:

внедрить систему предложений по улучшению;

составить план охвата всех ключевых потоков предприятия;

обучить сотрудников бережливому производству с помощью сертифицированного инструктора;

достичь всех целей проекта в установленные сроки.

"Рад, что вы принимаете участие в национальном проекте, это поможет вам достичь новых горизонтов и пройти очередную ступень развития вашего предприятия для достижения поставленных целей проекта", – подытожил итоги встречи замминистра экономразвития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.

Кто принимает участие в нацпроекте "Производительность труда"?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

В нем участвуют компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Например, компания "АСМ-Экспорт" оптимизирует производство по нацпроекту, внедряя бережливые технологии при производстве конвейерной зерносушилки.

Также к участию в проекте присоединились ООО "Завод модульных котельных "Энергия" и ООО "Энергостройдеталь – Бийский котельный завод". Они планируют за полгода оптимизировать часть производства благодаря представителям РЦК.

"Алтайские закрома" продолжают внедрять бережливые технологии даже после "Производительности труда". Спустя четыре года после вступления в нацпроект, компания, продолжая следовать рекомендациям, самостоятельно проанализировала производство и внедрила бережливые технологии. Благодаря чему повысила производительность труда на 15% и увеличила выработку на 10%.

Другая компания – "СибКомплект", – успешно завершив активную шестимесячную модернизацию предприятия, увеличила выработку на 26%.