Еще одна алтайская компания прошла "Фабрику процессов"

Команда ООО "АСМ-Экспорт" продолжает учиться бережливому производству

19 июня 2024, 14:30, ИА Амител

Команда "АСМ-Экспорт" и специалисты РЦК / Фото: ackr22.ru

Специалисты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) провели "Фабрику процессов" для сотрудников "АСМ-Экспорт". В этом году производитель конвейерных зерносушилок под брендом ASM-AGRO ("АСМ-Агро") присоединился к национальному проекту "Производительность труда".

"Фабрика процессов" – это учебно-производственная площадка, где компании в рамках нацпроекта изучают инструменты бережливого производства. Причем делают это в производственном процессе. Так и работники "АСМ-Экспорт" отработали методы оптимизации процессов. Перед ними стояла задача оценить ситуацию в производственном потоке, выявить проблемные моменты и понять, какие процессы надо изменить, чтобы решить проблемы.

Полученные знания оказались действительно полезными. Работники будут использовать их для повышения производительности труда. Участники "фабрики" поблагодарили экспертов РЦК за тренинг.

"Совместно с квалифицированными тренерами мы научились анализировать процессы, выявлять проблемные места и формировать мероприятия по решению проблем. Тренеры достаточно информативно дали нам теоретические основы, а мы на практике, применяя инструменты бережливого производства, убедились в их эффективной работе. В работе компании будем продолжать использовать данные инструменты для повышения производительности труда", – рассказал директор по производству Виталий Ольшанских.

Напомним, "Фабрика процессов" действует в Алтайском крае уже четвертый год. Она базируется в центре "Мой бизнес", который реализует нацпроект "Малое и среднее предпринимательство". Причем принять в ней участие могут не только те компании, которые вошли в нацпроект "Производительность труда". Двери "фабрики" открыты и для других субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кстати, о самом нацпроекте "Производительность труда". Он направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Участие в нем принимают компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Например, завод "АСМ-Экспорт" будет оптимизировать процессы производства конвейерной зерносушилки ASM-AGRO-58. На заводе модульных котельных "Энергия" будут внедрять бережливые технологии при изготовлении модульных паровых котельных установок, на "Энергостройдеталь – Бийский котельный завод" – при производстве коллекторов, а компания "Мороз" уже оптимизировала линию пельменей ручной лепки.