50 узких мест. Алтайский производитель железобетонных изделий оптимизирует производство

Предприятие повышает эффективность в рамках проекта "Производительность труда"

18 июня 2025, 12:00, ИА Амител

Подведение промежуточных результатов / Фото: КАУ "АЦКР"

"Управление ЖБИ-100", один из ведущих производителей железобетонных изделий в Алтайском крае, демонстрирует активное участие в федеральном проекте "Производительность труда". За три месяца совместной работы с Региональным центром компетенций специалисты предприятия провели глубокий анализ производственного процесса, сфокусировавшись на изготовлении индивидуальных монолитных плит – ключевом продукте компании, занимающем значительную долю производственных мощностей.

Диагностика выявила 50 узких мест

Результаты диагностики, проведенной в рамках проекта, оказались весьма показательными. Эксперты выявили 50 проблемных зон, которые замедляют производство и снижают его эффективность. Проблемы затрагивают все этапы – от задержек в поставках сырья до недостаточной оптимизации работы на отдельных участках.

Комплексный подход к решению

Для устранения выявленных проблем на предприятии разработали план действий, который планируют реализовать в течение следующих трех месяцев. В него входят:

внедрение системы 5С – методика, направленная на организацию рабочего пространства, позволит повысить эффективность использования ресурсов и сократить потери времени;0

– методика, направленная на организацию рабочего пространства, позволит повысить эффективность использования ресурсов и сократить потери времени;0 перепланировка производственных участков – оптимизация планировки цехов позволит улучшить логистику и сократить время перемещения материалов;

– оптимизация планировки цехов позволит улучшить логистику и сократить время перемещения материалов; маркировка мест хранения материалов и сырья – позволит избежать путаницы и потерь времени на поиск необходимых компонентов.

Обучение – залог успеха

Особое внимание в "Управлении ЖБИ-100" уделяют обучению персонала. Сотрудники проходят курсы на онлайн-платформе "Производительность.рф", где знакомятся с современными методами повышения эффективности труда.

Участие в проекте оказалось полезным и своевременным, отметил генеральный директор предприятия Дмитрий Комаров.

Проект показал, что готовность к изменениям – это процесс, а не конечная цель. Коллектив постепенно начинает говорить на одном языке, а значит, к моменту завершения активной фазы проекта мы будем готовы самостоятельно развивать другие направления производства", – подчеркнул он.Дмитрий Комаров также считает, что ключевым фактором успеха является поддержка руководства и наличие ответственных лиц, которые помогают развивать инициативы.

ООО "Управление ЖБИ-100" занимается производством железобетонных изделий, таких как бетонные плиты, блоки и лестничные пролеты. Компания участвует в федпроекте "Производительность труда", который является частью нацпроекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика".

Принять участие в федеральном проекте "Производительность труда" могут компании, работающие в базовых несырьевых отраслях экономики, если их годовая выручка составляет от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей ). Заявки на участие принимают на сайте производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.