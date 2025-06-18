50 узких мест. Алтайский производитель железобетонных изделий оптимизирует производство
Предприятие повышает эффективность в рамках проекта "Производительность труда"
18 июня 2025, 12:00, ИА Амител
"Управление ЖБИ-100", один из ведущих производителей железобетонных изделий в Алтайском крае, демонстрирует активное участие в федеральном проекте "Производительность труда". За три месяца совместной работы с Региональным центром компетенций специалисты предприятия провели глубокий анализ производственного процесса, сфокусировавшись на изготовлении индивидуальных монолитных плит – ключевом продукте компании, занимающем значительную долю производственных мощностей.
Диагностика выявила 50 узких мест
Результаты диагностики, проведенной в рамках проекта, оказались весьма показательными. Эксперты выявили 50 проблемных зон, которые замедляют производство и снижают его эффективность. Проблемы затрагивают все этапы – от задержек в поставках сырья до недостаточной оптимизации работы на отдельных участках.
Комплексный подход к решению
Для устранения выявленных проблем на предприятии разработали план действий, который планируют реализовать в течение следующих трех месяцев. В него входят:
- внедрение системы 5С – методика, направленная на организацию рабочего пространства, позволит повысить эффективность использования ресурсов и сократить потери времени;0
- перепланировка производственных участков – оптимизация планировки цехов позволит улучшить логистику и сократить время перемещения материалов;
- маркировка мест хранения материалов и сырья – позволит избежать путаницы и потерь времени на поиск необходимых компонентов.
Обучение – залог успеха
Особое внимание в "Управлении ЖБИ-100" уделяют обучению персонала. Сотрудники проходят курсы на онлайн-платформе "Производительность.рф", где знакомятся с современными методами повышения эффективности труда.
Участие в проекте оказалось полезным и своевременным, отметил генеральный директор предприятия Дмитрий Комаров.
Проект показал, что готовность к изменениям – это процесс, а не конечная цель. Коллектив постепенно начинает говорить на одном языке, а значит, к моменту завершения активной фазы проекта мы будем готовы самостоятельно развивать другие направления производства", – подчеркнул он.Дмитрий Комаров также считает, что ключевым фактором успеха является поддержка руководства и наличие ответственных лиц, которые помогают развивать инициативы.
ООО "Управление ЖБИ-100" занимается производством железобетонных изделий, таких как бетонные плиты, блоки и лестничные пролеты. Компания участвует в федпроекте "Производительность труда", который является частью нацпроекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика".
Принять участие в федеральном проекте "Производительность труда" могут компании, работающие в базовых несырьевых отраслях экономики, если их годовая выручка составляет от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей ). Заявки на участие принимают на сайте производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.
16:28:50 18-06-2025
Где-то, мы когда-то это уже проходили. Все решения - это прошлый/позапрошлый век.
Оптимизация возможна только тогда, когда все прозрачно, просчитано и спланированно. У нас же - палец в небо.
18:42:21 19-06-2025
Абсолютно в сапоги ,как говорит мой корешь Леха
09:01:29 21-06-2025
Они бы лучше лужу засыпали на въезде и траву покосили, а то в отдел сбыта не зайти.
Управленцы хреновы.