Нацпроект поможет алтайскому заводу повысить эффективность

Оптимизацию производства проводят в рамках проекта "Производительность труда"

11 июня 2025, 15:20, ИА Амител

Промышленность Алтайского края / Фото: amic.ru

На алтайском предприятии "Машзавод ЭТС" подвели первые итоги участия в федеральном проекте "Производительность труда", который реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". В качестве пилотного направления для оптимизации здесь выбрали процесс производства дизель-электрических станций (ДЭС СНГ) – одно из наиболее сложных, но при этом перспективных направлений деятельности предприятия.

Анализ позволил выявить "узкие места"

Использование инструментов бережливого производства начали при поддержке специалистов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края. Методическую помощь компания получила на ИТ-платформе "Производительность.рф".

Эксперты оценили процесс через хронометраж и картирование. Это показало проблемные зоны: пересечение путей перемещения деталей и заготовок вызывало задержки в работе разных цехов, а большое количество незавершенного производства занимало значительные площади. Специалисты нашли 70 проблемных точек.

Первые изменения уже внедряют

На предприятии уже принимают меры, направленные на устранение выявленных проблем и повышение эффективности производства. Первые изменения реализуют на эталонном участке по сборке щитов.

"Федеральный проект предоставляет множество полезных инструментов, которые помогают по-новому взглянуть на организацию работы. Мы уже начали внедрять первые изменения, но впереди еще много работы, и предприятие готово последовательно реализовывать намеченные улучшения", – отметил генеральный директор АО "Машзавод ЭТС" Максим Бедарев.

О федеральном проекте

Принять участие в федеральном проекте "Производительность труда" могут компании, работающие в базовых несырьевых отраслях экономики, если их годовая выручка составляет от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей ). Заявки на участие принимают на сайте производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.