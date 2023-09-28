500 советников директоров по воспитанию пройдут обучение в АлтГПУ

Они изучат новые методики и лучшие воспитательные практики

28 сентября 2023, 12:14, ИА Амител

Повышение квалификации для советников директоров / Фото: пресс-служба АлтГПУ

25 сентября 2023 года в АлтГПУ стартовал первый поток курсов повышения квалификации для советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями по программе проекта "Навигаторы детства". Всего в АлтГПУ повысят квалификацию 500 советников Томской, Омской, Свердловской областей и Республики Башкортостан.

"Алтайский педагогический университет является центром подготовки кадров в области образования и воспитания в Алтайском крае. Свои лучшие практики мы транслируем не только на региональном уровне, но и в образовательные организации России и за рубежом, в частности, активно сотрудничаем с российско-таджикскими школами Республики Таджикистан", – отметила ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.По ее словам, обучение советников – задача ответственная, но посильная. Преподаватели поделятся с коллегами из регионов новейшими технологиями и собственным опытом успешной работы с детьми и молодежью.

АлтГПУ подготовил насыщенную программу:

лекции;

семинары;

открытые обсуждения.

Знаниями и опытом поделятся преподаватели вуза, эксперты Росдетцентра, РДДМ "Движение Первых", Российского общества "Знание" и АНО "Диалог".

Спикерами от педуниверситета будут преподаватели вуза, прошедшие в марте текущего года очное обучение в международном детском центре "Артек".

Они познакомят коллег с проектированием и мониторингом воспитательной среды, организацией и развитием детского самоуправления, применением игровых технологий, реализацией направлений и форм взаимодействия с родителями обучающихся.

Также участники курсов поучаствуют в обзорной экскурсии по Барнаулу: посетят спектакль в Молодежном театре Алтая, познакомятся с музеями села Налобиха и мемориальным музеем им. Германа Титова в селе Полковниково."Советники получат всесторонние навыки взаимодействия с детским коллективом. Программа предусматривает выезды в школы города Барнаула для ознакомления с лучшими воспитательными практиками", – отметила проректор по воспитательной работе и молодежной политике АлтГПУ Юлия Мельникова.

Такое обучение на базе АлтГПУ – часть большой программы Министерства просвещения РФ по повышению квалификации, которую реализуют в Год педагога и наставника по всей стране.