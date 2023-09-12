Всероссийский форум для молодых учителей прошел в Алтайском крае

"Молодой учитель. Формула успеха" провели в поддержку Года педагога и наставника

12 сентября 2023, 10:05, ИА Амител

Форум "Молодой учитель. Формула успеха" / Фото: пресс-служба АлтГПУ

Алтайский государственный педагогический университет открыл 6 сентября 2023 года форум "Молодой учитель. Формула успеха". Мероприятие организовано при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и образования Алтайского края.

Более 200 молодых педагогов и их наставников очно и столько же в онлайн-режиме из разных регионов России собрались, чтобы обсудить основные проблемные зоны в работе начинающих специалистов сферы образования и выработать в ходе совместной проектной деятельности "портфель" решений данных проблем.

"Все начинается с учителя, и как бы ни менялась наша жизнь, в каких бы общественно-политических ситуациях мы ни оказывались, без образования, без воспитания, без учения будущего нет ни у одной страны", – сказал на торжественном открытии форума заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко также отметил важность формирования будущего поколения, воспитания, образование на самых разных этапах.

"Более десяти лет мы проектируем и развиваем систему профессионального сопровождения начинающих специалистов системы образования "Молодой учитель. Формула успеха". А все началось с простого вопроса, который мы решили задать своим выпускникам: "Как живешь, молодой учитель?" и вместе с вопросом пришло осознание ответственности за то, чтобы эта жизнь была наполненной, достойной, интересной, результативной", – подчеркнула ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

Она отметила, что форум – ключевое для университета событие в области постдипломного сопровождения выпускников.

В течение двух дней под руководством проектных менеджеров участники разрабатывали проектные инициативы на семи площадках. 7 сентября в финале они были презентованы и эксперты назвали четыре лучших. Участники поблагодарили организаторов за интересные площадки и новые знания.

Форум "Молодой учитель. Формула успеха" / Фото: пресс-служба АлтГПУ