500 тысяч рублей обещают за жителя Алтая, который несколько раз переехал жену
Мужчина находится в федеральном и межгосударственном розыске
30 декабря 2023, 21:30, ИА Амител
Полиция Алтайского края объявила о вознаграждении в размере 500 тысяч рублей за информацию о местонахождении 47-летнего жителя, подозреваемого в убийстве супруги. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Инцидент случился 1 июля в селе Парфеново. Тогда пьяный мужчина несколько раз на УАЗе наехал на жену и скрылся с места происшествия. Женщина скончалась, а злоумышленника объявили в федеральный и межгосударственный розыск.
"Разыскивается Маматов Владимир Владимирович 1976 года рождения, уроженец села Парфеново Топчихинского района Алтайского края. Приметы: на вид 45-50 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, имеются лобные залысины, глаза голубые", – рассказали в полиции.
Информацию о местонахождении разыскиваемого можно сообщить по телефонам: 8-906-945-7176, 8 (385-2) 397-794, 8 (385-2) 397-313. Анонимность и вознаграждение гарантируются.
13:02:19 31-12-2023
Не ведитесь на деньги. Обманут. Просто так жену не переезжают несколько раз.
14:01:16 31-12-2023
Гость (13:02:19 31-12-2023) Не ведитесь на деньги. Обманут. Просто так жену не переезжаю... Ну-ну, щас алкаш ещё кого-нибудь переедет, тебя например, тоже не просто так
15:23:34 31-12-2023
Гость (13:02:19 31-12-2023) Не ведитесь на деньги. Обманут. Просто так жену не переезжаю... а как переезжают жену? расскажи, мы послушаем, что должен сделать человек, чтобы его вкатали в землю. пс. совсем что-ли на голову больной или просто друг убийцы?
18:31:58 31-12-2023
500 это за голову или живой нужен?)