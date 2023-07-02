Следователи прокомментировали информацию об убийстве в алтайском селе

По данному факту возбудили уголовное дело

02 июля 2023, 17:48, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Следователи прокомментировали информацию об убийстве в селе Парфеново. Ведется расследование.

По данным следствия, мужчина в нетрезвом состоянии несколько раз наехал на свою бывшую жену. От полученных травм женщина скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее об этом происшествии рассказывали подписчики в социальных сетях.