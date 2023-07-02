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Следователи прокомментировали информацию об убийстве в алтайском селе

По данному факту возбудили уголовное дело

02 июля 2023, 17:48, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Следователи прокомментировали информацию об убийстве в селе Парфеново. Ведется расследование.

По данным следствия, мужчина в нетрезвом состоянии несколько раз наехал на свою бывшую жену. От полученных травм женщина скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее об этом происшествии рассказывали подписчики в социальных сетях.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 2

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Гость

21:37:58 02-07-2023

а почему нет комментариев по поводу того, что погибшая шла не одна, в том числе с младшим сыном, например, и он мог задавить реально больше людей, просто отскочить не успела, и почему нет комментария о том, что это все вообще произошло на глазах у большого количества детей, и почему нет комментариев о том, что данное лицо не могут найти до сих пор, а у него есть охотничье ружье? Ну где комментарии, где эта вся правда, а???

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Гость

21:40:40 02-07-2023

а почему нет фото и не объявлен розыск данного лица?

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