Следователи прокомментировали информацию об убийстве в алтайском селе
По данному факту возбудили уголовное дело
02 июля 2023, 17:48, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Следователи прокомментировали информацию об убийстве в селе Парфеново. Ведется расследование.
По данным следствия, мужчина в нетрезвом состоянии несколько раз наехал на свою бывшую жену. От полученных травм женщина скончалась.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее об этом происшествии рассказывали подписчики в социальных сетях.
21:37:58 02-07-2023
а почему нет комментариев по поводу того, что погибшая шла не одна, в том числе с младшим сыном, например, и он мог задавить реально больше людей, просто отскочить не успела, и почему нет комментария о том, что это все вообще произошло на глазах у большого количества детей, и почему нет комментариев о том, что данное лицо не могут найти до сих пор, а у него есть охотничье ружье? Ну где комментарии, где эта вся правда, а???
21:40:40 02-07-2023
а почему нет фото и не объявлен розыск данного лица?