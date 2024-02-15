5,4 млрд рублей потратят на ремонт дорог на Алтае в рамках нацпроекта в 2024 году

Средства выделили из федерального и краевого бюджетов

15 февраля 2024, 17:40, ИА Амител

Дорожные катки / Фото: пресс-служба Минтранса Алтайского края

Порядка 5,4 млрд рублей выделили на дорожные объекты Алтайского края в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году. Как сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края, об этом заявил глава региона Виктор Томенко.

По словам губернатора, средства выделили из федерального и краевого бюджетов. Работы будут вестись на краевой сети дорог, а также в Барнауле, Бийске и Новоалтайске.

Так, почти 3,3 млрд рублей направят на обновление краевой дорожной сети, планируется отремонтировать 38 объектов. Соответствующие контракты уже заключены с подрядчиками. Наиболее капиталоемкие мероприятия пройдут на трассах Алейск – Буканское, Мартыново – Тогул – Залесово, Алейск – Чарышское, Бийск – Соколово – Акутиха – Солдатово. Также продолжится ремонт краевых дорог Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан и Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан.

Также ремонт дорожных объектов будет идти в районах края – их общая протяженность составит 147 км. На реконструкцию и ремонт мостов направят 140 млн рублей. 35 млн рублей выделено на установку камер для фиксации скоростного режима, а еще 70 млн рублей – на установку весогабаритного контроля на трассе А-322 Горняк – Староалейское в Локтевском районе.

В Барнауле запланировано строительство и ремонт 21 участка дорог протяженностью 24,2 км. В Бийске и Новоалтайске сделают по пять улиц общей протяженностью 10 км и 4 км. Также в краевой столице продолжат внедрение интеллектуальной транспортной системы. В 2024 году стоимость работ составит более 54 млн рублей.

"Этим наша работа в этом году, конечно, не ограничится. Уже рассказывал про некоторые планы, касающиеся сельских дорог. А в целом на улучшение состояния нашей дорожной сети запланировано направить не меньше 20 миллиардов рублей", – добавил Томенко.