5,4 млрд рублей потратят на ремонт дорог на Алтае в рамках нацпроекта в 2024 году
Средства выделили из федерального и краевого бюджетов
15 февраля 2024, 17:40, ИА Амител
Порядка 5,4 млрд рублей выделили на дорожные объекты Алтайского края в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году. Как сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края, об этом заявил глава региона Виктор Томенко.
По словам губернатора, средства выделили из федерального и краевого бюджетов. Работы будут вестись на краевой сети дорог, а также в Барнауле, Бийске и Новоалтайске.
Так, почти 3,3 млрд рублей направят на обновление краевой дорожной сети, планируется отремонтировать 38 объектов. Соответствующие контракты уже заключены с подрядчиками. Наиболее капиталоемкие мероприятия пройдут на трассах Алейск – Буканское, Мартыново – Тогул – Залесово, Алейск – Чарышское, Бийск – Соколово – Акутиха – Солдатово. Также продолжится ремонт краевых дорог Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан и Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан.
Также ремонт дорожных объектов будет идти в районах края – их общая протяженность составит 147 км. На реконструкцию и ремонт мостов направят 140 млн рублей. 35 млн рублей выделено на установку камер для фиксации скоростного режима, а еще 70 млн рублей – на установку весогабаритного контроля на трассе А-322 Горняк – Староалейское в Локтевском районе.
В Барнауле запланировано строительство и ремонт 21 участка дорог протяженностью 24,2 км. В Бийске и Новоалтайске сделают по пять улиц общей протяженностью 10 км и 4 км. Также в краевой столице продолжат внедрение интеллектуальной транспортной системы. В 2024 году стоимость работ составит более 54 млн рублей.
"Этим наша работа в этом году, конечно, не ограничится. Уже рассказывал про некоторые планы, касающиеся сельских дорог. А в целом на улучшение состояния нашей дорожной сети запланировано направить не меньше 20 миллиардов рублей", – добавил Томенко.
23:25:31 15-02-2024
Дороги - это хорошо, особенно когда по ним перевозят только отечественные товары, продукты..
20:27:22 16-02-2024
Нужно не ремонтировать двухполоски, на которых регулярно сходятся лоб в лоб с летальным исходом, а строить новые четырехполоски с разделителем. Но видно тому, кто по нелепости попал в кресло .., до этого дела нет. И сельских дорог (точнее того что осталось от советских) он в глаза не видел и на них ему как до луны.