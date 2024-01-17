Какие главные дороги отремонтировали на Алтае в 2023 году по нацпроекту "БКД"

Топ краевого Минтранса

17 января 2024, 10:05, ИА Амител

Фото: ремонт дорог/Министерство транспорта Алтайского края

Министерство транспорта Алтайского края составило список топ пять дорог, которые отремонтировали по программе "БКД" в 2023 году. Вот этот рейтинг.

Один из них участок трассы Павловск-Камень-на-Оби-граница Новосибирской области в Крутихинском районе. Его длина составила более 13 км. На всем участке были выполнены работы по срезке старого слоя асфальтобетонного покрытия, исправлен профиль основания с добавлением щебеночно-песчаной смеси, устроено основание дорожного полотна методом холодного ресайклинга и выравнивающий слой. Кроме того, отремонтировали водопропускные трубы, уложили верхний слой дорожной одежды, укрепили обочины, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Второй участок — дорога Алтай-Кузбасс. 10 километров сделали в Залесовском районе, в Первомайском - 6 км и Тальменском - 12 км. На этих участках произвели фрезерование покрытия, уложили выравнивающий слой дорожной одежды и укрепили обочины асфальтогранулятом. Затем выполнили мероприятия по укладке верхнего слоя покрытия, устроили примыкания, установили барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесли разметку. Приведение дороги в нормативное состояние важно, она входит в опорную сеть края и соединяет два региона. Также по ней ежедневно проезжают сотни грузовых автомобилей, осуществляется автобусное сообщение.

Восемь километров обновили на дороге Бийск – Белокуриха в Смоленском районе, ведущей к знаменитым санаториям. На участке уложили новое полотно, укрепили обочины асфальтогранулятом, установили металлическое барьерное ограждение и дорожные знаки, нанесли разметку из термопластика.

Обновили участки на дороге Алейск – Чарышское в двух районах: Усть-Калманском и Чарышском. Общая протяженность обновленных участков составила порядка 11 км. Трасса входит в опорную сеть региона, также по ней осуществляется туристический маршрут к природным достопримечательностям Чарышского района: водопаду Аврора и Спартак, а также к горе Колокольня.

Большое количество просьб поступало от жителей Павловского района, которые обращались по вопросу ремонта автомобильной дороги Урожайный-Стуково-Новые Зори-Шахи. В прошлом году здесь обновили 10 км. Трасса является подъездными путями к крупным предприятиям и садоводствам, также соединяет между собой несколько населенных пунктов и является дублером федеральной дороги.

Всего в прошлом году в регионе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" было обновлено более 170 объектов, что составляет 500 км дорог региональной сети, а также городов Барнаула, Бийска и Новоалтайска.