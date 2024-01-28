55 человек погибли за 2023 год в ДТП с выездом на встречку в Алтайском крае

Автомобилистов призвали быть предельно внимательными при выполнении этого маневра

28 января 2024, 07:30, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 2023 год зарегистрировали 168 ДТП с выездом на встречную полосу, сообщили в МВД региона.

В этих авариях погибли 55 человек и 327 получили ранения.

Водителей призвали проявлять особую бдительность при выполнении этого маневра и напомнили, что наказание за выезд на встречную полосу в соответствии со статьей 12.15 КоАП РФ составляет 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до полугода.