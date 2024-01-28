55 человек погибли за 2023 год в ДТП с выездом на встречку в Алтайском крае
Автомобилистов призвали быть предельно внимательными при выполнении этого маневра
28 января 2024, 07:30, ИА Амител
Разбитый автомобиль / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за 2023 год зарегистрировали 168 ДТП с выездом на встречную полосу, сообщили в МВД региона.
В этих авариях погибли 55 человек и 327 получили ранения.
Водителей призвали проявлять особую бдительность при выполнении этого маневра и напомнили, что наказание за выезд на встречную полосу в соответствии со статьей 12.15 КоАП РФ составляет 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до полугода.
09:12:13 28-01-2024
Дороги в Алтае не делают, только отчеты строчат об освоении миллиардов. Были бы были дороги по две полосы в каждом направлении и разделитель, то и не было бы встречных аварий.
11:22:35 28-01-2024
Андрей (09:12:13 28-01-2024) Дороги в Алтае не делают, только отчеты строчат об освоении ... Не поверишь, если бы все соблюдали ПДД, то ни одной аварии бы не было.
13:24:42 28-01-2024
Андрей (09:12:13 28-01-2024) Дороги в Алтае не делают, только отчеты строчат об освоении ... Поэтому всё прутся по встречке? Встречная полоса всегда лучше?!
12:03:33 28-01-2024
В соседней Кемеровской области четверть века назад уже была четырехполоска между двумя главными городами. Почему у нас от Барнаула до Бийска до сих пор по одной полосе в каждом направлении? А ведь это дорога в горный Алтай. Где энергия развития? Одни лозунги, откаты и взятки.
12:07:02 28-01-2024
Меня интересует статистика, сколько сознательно выехало на встречку для обгона, и сколько - потому что водитель уснул, стало плохо, или из-за технической неисправности. Но разделитель в любом случае спас бы.