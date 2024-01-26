В Барнауле автомобиль сбил женщину, стоявшую на трамвайной остановке
Прокуратура проводит проверку по факту происшествия
26 января 2024, 21:34, ИА Амител
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку по сообщению о ДТП в Барнауле. Об этом рассказала помощник прокурора Мария Антошкина.
Речь идет об инциденте на пересечении улиц Попова и Сергея Семенова.
"После контакта двух транспортных средств одно из них выехало на трамвайную остановку и сбило 49-летнюю женщину. Ей оказывается специализированная медицинская помощь", – рассказала Антошкина.Прокурору поручили оценить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также причины и условия, способствовавшие происшествию, соответствие дорожного полотна и нанесенной разметки. По итогам примут меры прокурорского реагирования.
11:34:05 27-01-2024
Опасный перекрёсток. Дтп регулярно происходят. Непродуманная организация движения. Трамвайную остановку перенести бы, как сделали с автобусной. На светофоре стрелку на лево добавить или перенастроить, чтобы можно было повернуть безопасно налево с Попова на Семенова от Павла. тракта. Хотя о чём это я. Проще же рапортовать как умные светофоры поставили за кучу миллионов.
11:43:18 27-01-2024
Балом правит сатана.