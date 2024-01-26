В Барнауле автомобиль сбил женщину, стоявшую на трамвайной остановке

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия

26 января 2024, 21:34, ИА Амител

Кадр из видео с места происшествия / Источник: "В курсе 22"

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку по сообщению о ДТП в Барнауле. Об этом рассказала помощник прокурора Мария Антошкина.

Речь идет об инциденте на пересечении улиц Попова и Сергея Семенова.

"После контакта двух транспортных средств одно из них выехало на трамвайную остановку и сбило 49-летнюю женщину. Ей оказывается специализированная медицинская помощь", – рассказала Антошкина.Прокурору поручили оценить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также причины и условия, способствовавшие происшествию, соответствие дорожного полотна и нанесенной разметки. По итогам примут меры прокурорского реагирования.