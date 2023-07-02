55 миллионов рублей выделили на выплаты многодетным семьям в Алтайском крае
Деньги уже получили больше четырех тысяч семей
02 июля 2023, 16:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Правительство Алтайского края выделило 55 миллионов рублей на осуществление выплат многодетным семьям. Об этом рассказали в пресс-службе краевой администрации.
Отмечается, что размер выплаты составляет более 13 тысяч рублей, а получили ее уже больше четырех тысяч семей.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин постановил увеличить на 10,5% довольствие военнослужащих и сотрудников ряда федеральных органов власти с 1 октября 2023 года.
02:21:59 03-07-2023
13 тысяч рублей. Многодетная, значит больше трех, пусть 4. 13/4= 3 250р. на нос.
09:28:26 03-07-2023
Гость (02:21:59 03-07-2023) 13 тысяч рублей. Многодетная, значит больше трех, пусть 4. 1... а по сколько надо? по мильёну ??? Это подвиг чтоли, нарожать ораву??? ну есть поддержка государства, но не содержать же теперь этих многодетных, большая половина которых неблагополучные и нарожавшие ради выплат.
09:30:02 03-07-2023
Гость (02:21:59 03-07-2023) 13 тысяч рублей. Многодетная, значит больше трех, пусть 4. 1... Все мало! Это просто разовая выплата, а не пожизненное содержание.