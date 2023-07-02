55 миллионов рублей выделили на выплаты многодетным семьям в Алтайском крае

Деньги уже получили больше четырех тысяч семей

02 июля 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Правительство Алтайского края выделило 55 миллионов рублей на осуществление выплат многодетным семьям. Об этом рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Отмечается, что размер выплаты составляет более 13 тысяч рублей, а получили ее уже больше четырех тысяч семей.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин постановил увеличить на 10,5% довольствие военнослужащих и сотрудников ряда федеральных органов власти с 1 октября 2023 года.