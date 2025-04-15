На Алтае автоматически выдали 55 тысяч сертификатов на маткапитал в 2025 году

Выплата поступает в личный кабинет на портале госуслуг, где средствами можно распорядиться

15 апреля 2025, 16:45, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае в 2025 году автоматически оформлено 55 тысяч сертификатов на материнский капитал. Об этом сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по региону.

Сертификат оформляется в беззаявительном порядке с апреля 2020 года. Он поступает в личный кабинет на портале госуслуг, где средствами можно распорядиться.

Напомним, что 1 февраля сумму маткапитала проиндексировали на 9,5%. На первого ребенка выплачивают более 690 тысяч, а на второго, если ранее маткапитал не давали, – свыше 912 тысяч рублей. Если сертификат уже получали, то положена доплата более чем в 221 тысячу рублей.

Средства материнского капитала нельзя потратить просто так – их можно направить на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на детей до трех лет, образование ребенка, адаптацию детей с инвалидностью или накопительную пенсию матери. Также предусмотрена возможность получения остатка средств, если он не превышает 10 тысяч рублей.