На Алтае задержали еще двух членов группы, занимавшейся аферами с маткапиталом

Мошенники привлекли к своей схеме как минимум 11 женщин, проживающих в Бийске и других городах страны

08 апреля 2025, 15:15, ИА Амител

В Алтайском крае полицейские установили личности еще двух участников серии афер с получением и обналичиваем маткапитала, сообщает региональное МВД.

О задержании первых подозреваемых в серии афер с получением и обналичиванием маткапитала в Бийске сообщалось 1 ноября 2024 года. Мошенники на протяжении двух лет искали женщин, готовых посодействовать за денежное вознаграждение, и приобретали поддельные свидетельства о рождении детей. Документы подавались в учреждения соцзащиты, чтобы получить финансовую поддержку. Затем заключались фиктивные сделки на займы для покупки жилья, причем займодателем выступал контролируемый подельниками кредитно-потребительский кооператив.Осенью прошлого года задержали двух 50-летних мужчин, которых заключили под стражу. Теперь же правоохранители задержали двух женщин: 50-летнюю жительницу подмосковной Балашихи и 38-летнюю жительницу Кемеровской области.

"Жительница подмосковной Балашихи за денежные вознаграждения подготавливала поддельные свидетельства о рождении детей, а также лично подтверждала в Многофункциональных центрах Москвы и Московской области факты появления на свет вне медицинских организаций младенцев, которых в действительности не существовало. Она призналась, что изготовила более 50 фиктивных документов", – рассказали в МВД.

Вторая фигурантка занималась поиском женщин, для которых подготавливались поддельные свидетельства.

Как выяснили правоохранители, группа похитила более 6 млн рублей. К афере они привлекли 11 женщин, проживающих в Москве, Кемерове, Красноярске, Новосибирске, Бийске и Республике Хакасия.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту "мошенничества в крупном размере при получении выплат". Также устанавливаются другие возможные участники схемы.