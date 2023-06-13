6-летний мальчик пострадал при опрокидывании "Патриота" на Алтае

Водитель улетел в кювет с переворотом при попытке обогнать мотоцикл

13 июня 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай при опрокидывании внедорожника пострадал шестилетний мальчик, сообщили в местном МВД.

Авария случилась в Усть-Коксинском районе 10 июня около 18:00. 49-летний местный житель ехал со стороны села Тюнгур в направлении села Усть-Кокса на автомобиле "УАЗ-Патриот". При обгоне мотоцикла он не справился с управлением и улетел в кювет, где машина перевернулась.

"С травмами различной степени тяжести был госпитализирован шестилетний мальчик, которого перевозили без детского удерживающего устройства", – рассказали в ведомстве.

В отношении лихача составили административный протокол.