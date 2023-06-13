Сбивший женщину в пригороде Барнаула байкер скрылся с места ДТП

Полиция разыскивает мотоциклиста

13 июня 2023, 08:45, ИА Амител

Кадр из видео: "В курсе 22"

В Госавтоинспекции Барнаула поделились подробностями ДТП с участием женщины-пешехода и мотоциклиста в поселке Октябрьском.

По данным ведомства, авария случилась 12 июня в 20:05 в районе дома № 41 по улице Рождественской.

"Неустановленный водитель, управляя неустановленным мотоциклом, совершил наезд на пешехода, шедшего попутно. В результате ДТП пешеход – женщина 1981 года рождения – получила телесные повреждения, госпитализирована. Идут поиски водителя", – рассказали в ведомстве.

Напомним, что в момент столкновения горожанка шла с ребенком по проезжей части, а байкер мчался "на дыбах". Все произошедшее попало на видео.