Сбивший женщину в пригороде Барнаула байкер скрылся с места ДТП
Полиция разыскивает мотоциклиста
13 июня 2023, 08:45, ИА Амител
Кадр из видео: "В курсе 22"
В Госавтоинспекции Барнаула поделились подробностями ДТП с участием женщины-пешехода и мотоциклиста в поселке Октябрьском.
По данным ведомства, авария случилась 12 июня в 20:05 в районе дома № 41 по улице Рождественской.
"Неустановленный водитель, управляя неустановленным мотоциклом, совершил наезд на пешехода, шедшего попутно. В результате ДТП пешеход – женщина 1981 года рождения – получила телесные повреждения, госпитализирована. Идут поиски водителя", – рассказали в ведомстве.
Напомним, что в момент столкновения горожанка шла с ребенком по проезжей части, а байкер мчался "на дыбах". Все произошедшее попало на видео.
09:35:19 13-06-2023
Трус((( Найти этого выродка нужно обязательно
09:55:54 13-06-2023
Может еще и повестки боится
10:03:58 13-06-2023
какой повестки? по видео видно что ему лет 14
10:11:56 13-06-2023
Гость (10:03:58 13-06-2023) какой повестки? по видео видно что ему лет 14... по видео видно что ему лет 14 --- ну пока условка пройдет. Может папе, чей мотоцикл, 34 и он под повестку попадает
09:57:50 13-06-2023
Столько еще быстрых защитников Родины на мотоциклах гоняет
10:10:07 13-06-2023
Вот поэтому надо идти по дороге навстречу транспорту. Но её этому не учили.
12:10:49 13-06-2023
Гость (10:10:07 13-06-2023) Вот поэтому надо идти по дороге навстречу транспорту. Но её ... И точно так же собьют.
12:20:58 13-06-2023
Гость (12:10:49 13-06-2023) И точно так же собьют.... Она слепая? Вы тоже не знаете ПДД?
12:36:27 13-06-2023
Гость (12:20:58 13-06-2023) Она слепая? Вы тоже не знаете ПДД?... Я знаю ПДД. Но собьют точно так же, если идти навстречу движению. Предполагается, что пешеход, который идёт навстречу дв.транспорту успеет отскочить, если что. Но с ребенком это нереально.
14:48:51 13-06-2023
Гость (12:36:27 13-06-2023) Я знаю ПДД. Но собьют точно так же, если идти навстречу движ... а идти с ребенком ПОСРЕДИ дороги - нормально?
10:17:58 13-06-2023
Не прав он конечно, ну и она хороша, идет с ребенком практически по среди дороги, машины их обьезжают, по видео видно.... нельзя так....
17:34:34 13-06-2023
Гость (10:17:58 13-06-2023) Не прав он конечно, ну и она хороша, идет с ребенком практич... Если внимательно посмотреть, то видно, что она идёт практически по обочине. Ребёнок уж точно по гравию идёт. Не все то чем кажется.
10:28:13 13-06-2023
Гость (10:17:58 13-06-2023) Не прав он конечно, ну и она хороша, идет с ребенком практич... Вы может не заметили: это пригород, там в принципе нет тротуаров. И активного движения не бывает. Там все так ходят.
10:33:09 13-06-2023
Гость (10:28:13 13-06-2023) Вы может не заметили: это пригород, там в принципе нет троту... Там все так ходят. --- ну тогда еще видео будут. Хорошо хоть ребенка не левой рукой вела
10:38:12 13-06-2023
Гость (10:28:13 13-06-2023) Вы может не заметили: это пригород, там в принципе нет троту... По дороге идти нужно НАВСТРЕЧУ движущемуся транспорту!! Я не оправдываю мотоциклиста, но и пешеходам мозг нужно включать
12:12:16 13-06-2023
Гость (10:38:12 13-06-2023) По дороге идти нужно НАВСТРЕЧУ движущемуся транспорту!! Я не... Можно подумать, если бы она шла НАВСТРЕЧУ этому мотоциклисту, он бы вдруг раз! И не врезался в нее.
12:18:33 13-06-2023
Гость (12:12:16 13-06-2023) Можно подумать, если бы она шла НАВСТРЕЧУ этому мотоциклисту... ОНА бы его увидела!!!
12:37:09 13-06-2023
Гость (12:18:33 13-06-2023) ОНА бы его увидела!!!... И что? Познакомились бы? Или он не стал бы в нее врезаться, если бы она ему в глаза посмотрела? =)
14:50:11 13-06-2023
Гость (12:37:09 13-06-2023) И что? Познакомились бы? Или он не стал бы в нее врезаться, ... Господи, как с вами сложно. Увидев, что на нее несется долбо.. вундеркинд на мопеде, смогла бы отойти в сторону
10:51:31 13-06-2023
Гость (10:28:13 13-06-2023) Вы может не заметили: это пригород, там в принципе нет троту... А если пригород , то посреди дороги надо идти? Шикарная логика : "Там все так ходят"
12:13:09 13-06-2023
Гость (10:51:31 13-06-2023) А если пригород , то посреди дороги надо идти? Шикарная логи... Летать люди еще не научились. Или что вы там предлагаете? По лианам перебираться?
12:17:42 13-06-2023
Гость (12:13:09 13-06-2023) Летать люди еще не научились. Или что вы там предлагаете? По... правила читайте. на пешеходов они тоже распространяются
12:38:02 13-06-2023
Гость (12:17:42 13-06-2023) правила читайте. на пешеходов они тоже распространяются... У меня водительский стаж более 20 лет, я ПДД знаю. Но никак знание ПДД не избавляет от ненормальных мотоциклистов.
13:01:26 13-06-2023
Гость (12:38:02 13-06-2023) У меня водительский стаж более 20 лет, я ПДД знаю. Но никак ... Коллега, когда пешеход идет НАВСТРЕЧУ движению, он заранее видит опасность. И может отреагировать. Это раз. А эта женщина идет ПОСРЕДИ дороги. ее вынуждены объезжать автомобили, это видно в начале видео. Это два. Мотоциклиста осуждаю
13:18:36 13-06-2023
Гость (13:01:26 13-06-2023) Коллега, когда пешеход идет НАВСТРЕЧУ движению, он заранее в... Сложно отреагировать быстро, когда ты идёшь с ребенком. Но, да, женщина могла это учитывать и идти, прижавшись ближе к обочине.
14:51:14 13-06-2023
Гость (13:18:36 13-06-2023) Сложно отреагировать быстро, когда ты идёшь с ребенком. Но, ... Когда ты идешь с ребенком , ты инстинктивно смотришь на 360 градусов, так как отвечаешь за двоих.
10:52:22 13-06-2023
Сбил и даже не подошел. идиот
12:07:24 13-06-2023
Там все так ходят. --- ну тогда еще видео будут.---- точно. Все кто то за них думать и отвечать должен)
12:10:02 13-06-2023
Гость (10:17:58 13-06-2023) Не прав он конечно, ну и она хороша, идет с ребенком практич... А где ей идти? Тротуара там нет.
15:28:42 13-06-2023
Гость (12:10:02 13-06-2023) А где ей идти? Тротуара там нет.... хотя бы чуть ближе к обочине. это же проезжая часть, она там полосу занимает - гуляет
12:41:12 13-06-2023
хруста найти, посадить на кол и вертеть до сизого дыма.
17:39:15 13-06-2023
Люди, не по какой середине она не идёт, там, если присмотреться и глаза протереть , ясно видно, что она по краю проезжей части идёт, а ребёнка ведёт по обочине!!!
13:26:22 14-06-2023
Гость (17:39:15 13-06-2023) Люди, не по какой середине она не идёт, там, если присмотрет... Если присмотреться, то дорога по одной полосе в каждом направлении и вот как раз посередине одной из полос( в попутном ей направлении) она идет. Мотоциклист тоже не прав. Авансом лишить прав лет на 5. Дорога не место для трюков.
17:52:07 13-06-2023
Нет законной власти в городе. А ночью вообще беспредел на дорогах творится.