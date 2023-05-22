Специалисты мобильного оператора проанализировали спрос клиентов на покупку оборудования для видеонаблюдения

22 мая 2023, 11:35, ИА Амител 4CQwVszH9pSaq4rHi3H

"Умный дом". Смартфон / Фото: Tele2

Российский оператор мобильной связи Tele2 выявил, что спрос на видеокамеры сервиса "Умный дом" выше всего в июле и августе – в среднем на каждый месяц приходится 10% покупок. Популярность такого оборудования объясняется желанием клиентов летом следить за своей квартирой во время поездки за город, так как более 50% владельцев видеокамер имеют дачные дома.

Подключить услугу "Умный дом" от "Ростелекома" можно в салонах связи Tele2. Это цифровое решение, которое позволяет с помощью смартфона контролировать устройства в доме, следить за происходящим внутри помещения в режиме реального времени.

Tele2 проанализировал потребительский спрос в 2022 году на камеры внутреннего видеонаблюдения – доля клиентов составила 90%, оставшиеся используют их для наружного наблюдения.

Причины покупки оборудования:

присматривать за домом во время отсутствия. По данным оператора, потребность установить видеонаблюдение в половине случаев возникла у тех, кто периодически ездит на дачу. Пик в 2022 году пришёлся на июль и август – в среднем доля покупок в каждом месяце составила 10%;

необходимость следить за ребёнком. 34% покупателей обозначили эту причину. Чаще всего это родители детей в возрасте 7-14 лет – в 61% случаев;

для удалённого наблюдения за домашними животными. Такую причину назвали 26% пользователей;

для присмотра за пожилыми родственниками. 15% покупателей;

для контроля ремонтных работ. 14% опрошенных.

При этом респонденты могли указывать несколько причин для установки систем видеонаблюдения.

Напомним, одно из главных преимуществ видеонаблюдения от "Ростелекома" – возможность подключения облачного хранилища. Такая функция позволяет вести запись трансляции без ограничений по весу видео. Кроме того, пользователь может выбрать необходимое количество дней хранения записи.

Tele2

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