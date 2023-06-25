60 курсантов отравились в российском институте

36 человек попали в больницу и находятся под наблюдением врачей

25 июня 2023, 22:27, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Екатеринбурге в Уральском юридическом институте 60 курсантов получили кишечную инфекцию. Об этом сообщает URA.ru.

По словам собеседника агентства, из 60 отравившихся 47 человек обратились за медицинской помощью. 36 из них попали в больницу, 11 от госпитализации отказались.

В региональном Минздраве рассказали о том, что тяжелых случаев нет, все получают необходимую помощь.

Причину массового отравления предстоит установить.