60 курсантов отравились в российском институте
36 человек попали в больницу и находятся под наблюдением врачей
25 июня 2023, 22:27, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Екатеринбурге в Уральском юридическом институте 60 курсантов получили кишечную инфекцию. Об этом сообщает URA.ru.
По словам собеседника агентства, из 60 отравившихся 47 человек обратились за медицинской помощью. 36 из них попали в больницу, 11 от госпитализации отказались.
В региональном Минздраве рассказали о том, что тяжелых случаев нет, все получают необходимую помощь.
Причину массового отравления предстоит установить.
10:27:12 26-06-2023
Как раз вопрос на тему: как побеждать в тендерах.
10:37:16 26-06-2023
Это как раз к вопросу - победил не тот , кто должен был победить.