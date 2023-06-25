Трое детей пропали на реке в Приморье

Следователи возбудили уголовное дело

25 июня 2023, 13:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Приморье возбудили уголовное дело по факту пропажи троих детей на реке. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что четверо детей в возрасте от 8 до 12 лет пришли купаться. Один мальчик стал тонуть, позвал друзей, но их унесло течением. Выбраться сумел один ребенок, который зацепился за корягу.

Местонахождение пропавших детей до сих пор неизвестно. Поисковые работы продолжаются на данный момент.

Обстоятельства происшествия уточняются.