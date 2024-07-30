61-летняя китаянка установила возрастной рекорд на Олимпийских играх в Париже

Ни Сялянь обыграла в настольном теннисе 31-летнюю соперницу из Турции

30 июля 2024, 07:44, ИА Амител

Фото: страница Ни Сялянь в соцсетях

Представляющая Люксембург уроженка Китая Ни Сялянь стала самым возрастным игроком в настольном теннисе, выигравшим матч на Олимпиаде.

61-летняя спортсменка обыграла 31-летнюю Сибель Алтынкая из Турции со счетом 4:2.

Сялянь участвует в Олимпийских играх в шестой раз и имеет две золотые медали чемпионата мира 1983 года, а также титулы чемпионки Европы 1998 и 2002 годов.

Как отмечает Sports, Ни не обращает внимания на свой возраст. Она говорит: "Сегодня я моложе, чем буду завтра". Возраст – не помеха, если ты настроен на что-то". По ее словам, несмотря на травмы и долгое восстановление, с возрастом появляются и преимущества. Нужно их определить и сосредоточиться на том, что имеешь. И именно такой подход помог теннисистке зайти так далеко.