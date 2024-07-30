61-летняя китаянка установила возрастной рекорд на Олимпийских играх в Париже
Ни Сялянь обыграла в настольном теннисе 31-летнюю соперницу из Турции
30 июля 2024, 07:44, ИА Амител
Представляющая Люксембург уроженка Китая Ни Сялянь стала самым возрастным игроком в настольном теннисе, выигравшим матч на Олимпиаде.
61-летняя спортсменка обыграла 31-летнюю Сибель Алтынкая из Турции со счетом 4:2.
Сялянь участвует в Олимпийских играх в шестой раз и имеет две золотые медали чемпионата мира 1983 года, а также титулы чемпионки Европы 1998 и 2002 годов.
Как отмечает Sports, Ни не обращает внимания на свой возраст. Она говорит: "Сегодня я моложе, чем буду завтра". Возраст – не помеха, если ты настроен на что-то". По ее словам, несмотря на травмы и долгое восстановление, с возрастом появляются и преимущества. Нужно их определить и сосредоточиться на том, что имеешь. И именно такой подход помог теннисистке зайти так далеко.
10:36:13 30-07-2024
61-летняя спортсменка обыграла 31-летнюю --- блин, им в Китае что-то колят, она и выглядит не на 61
11:25:23 30-07-2024
Гость (10:36:13 30-07-2024) 61-летняя спортсменка обыграла 31-летнюю --- блин, им в Кита... Азиаты выглядят практически одинаково на протяжении почти всей жизни, а потом резко стареют. Она скорее всего с небольшими поправками так выглядела и в 20 лет. Прямо скажем не красавица. А лет в 70 резко станет древней старухой.
17:52:46 30-07-2024
а разве Китай не отозвал всю сборную с этого ге*-парада?!
18:00:16 30-07-2024
Гость (17:52:46 30-07-2024) а разве Китай не отозвал всю сборную с этого ге*-парада?!... Плохо все таки, когда большую часть прочитанного не понимаешь, да? Эта китаянка (национальность) представляет Люксембург (гражданство). Есть такая малюсенькая страна в Европе. Поковыряйте в Интернете на досуге, вместо написания глупостей.