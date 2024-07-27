Пародия трансвеститов и женщина с бородой. В Сети возмутились открытием Олимпиады

Церемонию нарекли "крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе"

27 июля 2024, 20:45, ИА Амител

Пародия на "Тайную вечерю" / Кадр из видео

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже вызвала скандал и неоднозначную реакцию в мире.

Особое возмущение вызвала сцена, в которой трансвеститы пародировали "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи. Смутили многих и другие моменты:

перевернутый флаг Олимпийских игр;

выступление бородатой женщины;

обезглавленная королева Мария-Антуанетта на перформансе группы Gojira;

дикторы, представившие южнокорейскую сборную как команду КНДР.

Пользователи Сети и СМИ нарекли открытие Олимпиады "крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе".

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. От России в нейтральном статусе выступят 15 спортсменов.