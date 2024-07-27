НОВОСТИОбщество

Пародия трансвеститов и женщина с бородой. В Сети возмутились открытием Олимпиады

Церемонию нарекли "крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе"

27 июля 2024, 20:45, ИА Амител

Пародия на "Тайную вечерю" / Кадр из видео
Пародия на "Тайную вечерю" / Кадр из видео

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже вызвала скандал и неоднозначную реакцию в мире.

Особое возмущение вызвала сцена, в которой трансвеститы пародировали "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи. Смутили многих и другие моменты:

  • перевернутый флаг Олимпийских игр;
  • выступление бородатой женщины;
  • обезглавленная королева Мария-Антуанетта на перформансе группы Gojira;
  • дикторы, представившие южнокорейскую сборную как команду КНДР.

Пользователи Сети и СМИ нарекли открытие Олимпиады "крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе".

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. От России в нейтральном статусе выступят 15 спортсменов.

скандалы Спорт

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

22:30:30 27-07-2024

Европы запах.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:13:07 27-07-2024

Зато Тарасовой понравилось.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:25:54 27-07-2024

Прекрасное, необычное, современное и с экскурсом во французскую историю открытие Олимпиады.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:44:14 27-07-2024

Призвание России - борьба с сатанизмом.
Как- то так.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

08:45:07 28-07-2024

а ведь туда поехали некоторые безродные граждане, чтобы вот это вытирало о них ноги. дауш...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бартоломео

08:47:52 28-07-2024

Кольца-то хоть все раскрылись? Хе-хе

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:16:05 28-07-2024

Бартоломео (08:47:52 28-07-2024) Кольца-то хоть все раскрылись? Хе-хе... Они перевёрнуты.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:16 28-07-2024

Гость (23:13:07 27-07-2024) Зато Тарасовой понравилось.... И Губерниев в восторге. Он в Париже. Такого невероятно красивого и необычного шоу еще не было в истории олимпиад. Впервые можно было открытие увидеть бесплатно!
Жаль, что не показали.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бартоломео

16:28:36 28-07-2024

А что делал греческий Дионис на тайной вечере ? А ? Хе-хе ...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бартоломео

17:15:42 28-07-2024

Отсылка была не к «Тайной вечере» , а к картине «Праздник Богов» Яна Харменса ван Бильерта...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Константин

12:08:02 29-07-2024

Вна Загнивающем Западе опять все плохо

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров