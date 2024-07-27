Пародия трансвеститов и женщина с бородой. В Сети возмутились открытием Олимпиады
Церемонию нарекли "крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе"
27 июля 2024, 20:45, ИА Амител
Пародия на "Тайную вечерю" / Кадр из видео
Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже вызвала скандал и неоднозначную реакцию в мире.
Особое возмущение вызвала сцена, в которой трансвеститы пародировали "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи. Смутили многих и другие моменты:
- перевернутый флаг Олимпийских игр;
- выступление бородатой женщины;
- обезглавленная королева Мария-Антуанетта на перформансе группы Gojira;
- дикторы, представившие южнокорейскую сборную как команду КНДР.
Пользователи Сети и СМИ нарекли открытие Олимпиады "крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе".
Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. От России в нейтральном статусе выступят 15 спортсменов.
22:30:30 27-07-2024
Европы запах.
23:13:07 27-07-2024
Зато Тарасовой понравилось.
23:25:54 27-07-2024
Прекрасное, необычное, современное и с экскурсом во французскую историю открытие Олимпиады.
23:44:14 27-07-2024
Призвание России - борьба с сатанизмом.
Как- то так.
08:45:07 28-07-2024
а ведь туда поехали некоторые безродные граждане, чтобы вот это вытирало о них ноги. дауш...
08:47:52 28-07-2024
Кольца-то хоть все раскрылись? Хе-хе
12:16:05 28-07-2024
Бартоломео (08:47:52 28-07-2024) Кольца-то хоть все раскрылись? Хе-хе... Они перевёрнуты.
13:35:16 28-07-2024
Гость (23:13:07 27-07-2024) Зато Тарасовой понравилось.... И Губерниев в восторге. Он в Париже. Такого невероятно красивого и необычного шоу еще не было в истории олимпиад. Впервые можно было открытие увидеть бесплатно!
Жаль, что не показали.
16:28:36 28-07-2024
А что делал греческий Дионис на тайной вечере ? А ? Хе-хе ...
17:15:42 28-07-2024
Отсылка была не к «Тайной вечере» , а к картине «Праздник Богов» Яна Харменса ван Бильерта...
12:08:02 29-07-2024
Вна Загнивающем Западе опять все плохо