61-летняя женщина пострадала в массовом ДТП в Республике Алтай

Виновником стал водитель ВАЗ-2121

25 мая 2025, 20:55, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В селе Майма Республики Алтай 61-летняя женщина пострадала в ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 22 мая в районе дома №1б по улице Подгорной. 33-летний местный житель за рулем ВАЗ-2121 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившейся впереди Toyota Platz под управлением 61-летней женщины. От удара иномарку откинуло в Toyota Vitz под управлением 29-летней жительницы села Подгорного, которая остановилась впереди.

В результате ДТП 61-летняя водитель получила ушибы. Медики осмотрели ее на месте происшествия, от госпитализации она отказалась.