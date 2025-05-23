На Алтае 16-летняя велосипедистка погибла после столкновения с легковушкой

Девушку с травмами доставили в больницу, но спасти ее не удалось

23 мая 2025, 20:22, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае в селе Завьялово произошло ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девушка, сообщили в краевой полиции.

"В результате столкновения электровелосипеда, которым управляла 16-летняя девушка, и легкового автомобиля несовершеннолетняя получила травмы, от которых скончалась в медучреждении", – говорится в сообщении.

Установлено, что девушка двигалась на электровелосипеде по улице Чкалова от улицы Колядо в сторону улицы Центральной. По предварительным данным, велосипедистка проигнорировала требование дорожного знака "Движение без остановки запрещено" и столкнулась с автомобилем Toyota Corolla Spacio под управлением 35-летнего мужчины, который двигался по улице Центральной.

Девушка получила травмы, ее доставили в медучреждение. Впоследствии несовершеннолетняя скончалась. Как отмечают в Госавтоинспекции, велосипедистка не была экипирована индивидуальными средствами защиты.

Полицейские проводят проверку, все обстоятельства аварии устанавливаются. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил принятие процессуального решения и установление обстоятельств произошедшего на контроль аппарата.

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