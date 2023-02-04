63 российских военных вернулись из украинского плена

Украина сообщила о возвращении 116 пленных

04 февраля 2023, 17:30, ИА Амител

Кадр из видео: Минобороны РФ

В результате сложного переговорного процесса из украинского плена вернули 63 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Все освобождённые уже находятся на территории России. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, дали связаться с родственниками.

"В состав группы освобождённых российских военнослужащих включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединённых Арабских Эмиратов", – добавили в ведомстве.

Украина тем временем сообщила о возвращении 116 военных в рамках обмена с Россией, передаёт "Ъ".

Добавим, что это уже второй обмен пленными в 2023 году. 8 января с подконтрольных Киеву территорий вернули 50 бойцов.