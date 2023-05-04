65% россиян в опросе ВЦИОМ назвали День Победы главным праздником

Основным символом большинство респондентов считает парад на Красной площади

04 мая 2023, 17:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

65% россиян назвали День Победы главным праздником. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Отмечается, что День Победы держит первенство в списке с 2018 года, до этого главным называли Новый год.

Главным символом праздника назвали парад на Красной площади 63% респондентов, георгиевскую ленту – 58%.

Опрос также показал, что россияне помнят о своих родственниках, которые участвовали в войне. Чем старше опрошенные – тем больше они помнят.