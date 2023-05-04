Легкоатлетический пробег "Кольцо Победы" пройдёт в Барнауле 9 мая

К участию на дистанцию в один и два километра допустят всех желающих

04 мая 2023, 16:34, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле 9 мая состоится пробег "Кольцо Победы". Он начнётся на площади Советов, а бежать будут по проспекту Ленина, пишет пресс-служба мэрии.

В забегах на один и два километра допустят всех желающих. К забегам на пять километров для женщин и на 10 километров до мужчин – только тех, кто предоставит медицинскую справку, заверенную врачом.

Регистрировать и выдавать номера участникам будут с 10 утра до 11:30. Открытие состоится в 11:45, а сам забег – в 12:00.