66-летний бийчанин украл из маршрутки сумку водителя

Злоумышленник сознался в содеянном

25 сентября 2023, 10:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске полицейские возбудили уголовное дело на 66-летнего местного жителя, который украл сумку у водителя маршрутки.

Как сообщили в главке МВД Алтайского края, накануне 34-летний шофер обратился к правоохранителям и рассказал, что во время обеда по невнимательности оставил сумку с документами, банковскими картами и деньгами на заднем сиденье автобуса, чем и воспользовался неизвестный.

"По подозрению в совершении кражи задержан 66-летний ранее судимый безработный житель наукограда. В содеянном он признался и написал явку с повинной", – рассказали в ведомстве.

Горожанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.