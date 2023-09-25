66-летний бийчанин украл из маршрутки сумку водителя
Злоумышленник сознался в содеянном
25 сентября 2023, 10:34, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Бийске полицейские возбудили уголовное дело на 66-летнего местного жителя, который украл сумку у водителя маршрутки.
Как сообщили в главке МВД Алтайского края, накануне 34-летний шофер обратился к правоохранителям и рассказал, что во время обеда по невнимательности оставил сумку с документами, банковскими картами и деньгами на заднем сиденье автобуса, чем и воспользовался неизвестный.
"По подозрению в совершении кражи задержан 66-летний ранее судимый безработный житель наукограда. В содеянном он признался и написал явку с повинной", – рассказали в ведомстве.
Горожанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
11:37:26 25-09-2023
Снова влип 66летний учёный из наукограда