Житель Алтайского края украл лошадей, чтобы оплатить лечение ребенка

Сумма ущерба, причиненного хозяину, составила более 200 тысяч рублей

07 сентября 2023, 11:18, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

Житель Алтайского края похитил у сельчанина двух лошадей и жеребенка. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Животных нашли в 50 километрах от места хищения, на границе Алейского и Топчихинского районов. По подозрению в совершении кражи задержали жителя Барнаула 1981 года рождения.

Он заявил, что украл лошадей, потому что срочно нужны были деньги на лечение ребенка. Мужчина добавил, что хотел похитить только лошадей, но жеребенок ушел вместе с ними.

На барнаульца завели уголовное дело.