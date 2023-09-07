Житель Алтайского края украл лошадей, чтобы оплатить лечение ребенка
Сумма ущерба, причиненного хозяину, составила более 200 тысяч рублей
07 сентября 2023, 11:18, ИА Амител
Фото: 22.мвд.рф
Житель Алтайского края похитил у сельчанина двух лошадей и жеребенка. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
Животных нашли в 50 километрах от места хищения, на границе Алейского и Топчихинского районов. По подозрению в совершении кражи задержали жителя Барнаула 1981 года рождения.
Он заявил, что украл лошадей, потому что срочно нужны были деньги на лечение ребенка. Мужчина добавил, что хотел похитить только лошадей, но жеребенок ушел вместе с ними.
На барнаульца завели уголовное дело.
11:27:43 07-09-2023
Яшка-цыган, молодец. В краже лошадиной спец.
11:35:36 07-09-2023
Спасибо нашей гарантированной "бесплатной" медицине
12:07:54 07-09-2023
Гость (11:35:36 07-09-2023) Спасибо нашей гарантированной "бесплатной" медицине... Врет он . на жалость давит.
12:10:26 07-09-2023
Гость (11:35:36 07-09-2023) Спасибо нашей гарантированной "бесплатной" медицине... Работать не пробовал? Почему у соседа есть лошади, а этот... крадет.
12:49:36 07-09-2023
Гость (12:10:26 07-09-2023) Работать не пробовал? Почему у соседа есть лошади, а этот...... Да потому что не у всех всё складно и ладно. Вы что то знаете об их положении? Вот и не судите! Медицине действительно .... Дай Бог здоровья ребеночку и семье справиться с проблемами. Будьте же людьми, люди!
14:03:49 07-09-2023
Гость (12:49:36 07-09-2023) Да потому что не у всех всё складно и ладно. Вы что то знает... Странный вы. "Не судите" =) За воровство как раз в суд и подают.
14:38:35 07-09-2023
Гость (14:03:49 07-09-2023) Странный вы. "Не судите" =) За воровство как раз в суд и под... А вы не поняли о чем сказано? Мне вас жаль. И не дай бог никому, чтобы болен был ребенок да так, что отцу ничего не оставалась, кроме как лишиться на такой поступок. Еще неизвестно, что сделали бы вы, чтобы лечить свое дите.
14:42:58 07-09-2023
Гость (14:38:35 07-09-2023) А вы не поняли о чем сказано? Мне вас жаль. И не дай бог ник... из за 200 тысяч идти на нары при больном ребенке? вы в своем уме оправдывая такие действия? иди в банк/МФО, устройся на 5 работ в конце концов. и опять же про больного ребенка это только треп воришки, а вы уже его в ранг святого готовы возвести
14:14:46 07-09-2023
Гость (12:10:26 07-09-2023) Работать не пробовал? Почему у соседа есть лошади, а этот...... Да ,кража это грех всегда.Но я не понимаю отношения нашей власти к людям.Почему лечение , даже детей, для нас должно быть платным (в самой "богатой и гуманной" стране) ,а поставки хлеба и удобрений африканскому народу безвозмездными?Получается этого человека поставили в безвыходное положение и он вынужден добыть средства путём кражи?А где же помощь государства людям в тяжёлой ситуации?Мы ,что ,должны вымирать ,но обеспечивать благополучие других народов за свой счёт?
14:36:27 07-09-2023
Афиноген (14:14:46 07-09-2023) Да ,кража это грех всегда.Но я не понимаю отношения нашей вл... Любому государству народ интересен лишь как безликий ресурс.
15:51:48 07-09-2023
Гость (14:36:27 07-09-2023) Любому государству народ интересен лишь как безликий ресурс.... А вы знаете ,не любому государству,а лишь тому ,где народ сам позволяет опускать себя до уровня безликого ресурса.Просто мы превратились в безразличных,инертных и равнодушных.А с такими делай всё что хочешь.
14:06:22 07-09-2023
Ну сколько лет пять дадут наверное. Лошадей вернули напомню. Директор "доброго доктара" украл 100 млн и получил условно
14:16:55 07-09-2023
Гость (14:06:22 07-09-2023) Ну сколько лет пять дадут наверное. Лошадей вернули напомню.... Меньше пилишь ,на дольше сядешь.