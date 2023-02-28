НОВОСТИПроисшествия

69-летнего жителя Алтая оштрафовали за лайки в "Одноклассниках"

Мужчина подал жалобу, но судья сочла его доводы несостоятельными

28 февраля 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

69-летний житель Новоалтайска оштрафован на 15 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии, сообщает объединённая пресс-служба судов Алтайского края. 

Поводом для этого стали лайки пенсионера в "Одноклассниках" на фотографии и тексты "с содержанием, направленным на дискредитацию использования Вооружённых Сил РФ в рамках проводимой специальной военной операции".

Горожанин не согласился с постановлением Алтайского краевого суда. Он подал жалобу с просьбой его отменить, поскольку его действия не носили публичного характера ввиду того, что адресатом лайков была только его одноклассница.

Однако судья признала доводы мужчины несостоятельными, потому что при проставлении "классов" эти записи автоматически появились на его странице, а попасть на неё мог "неограниченный круг лиц".

Комментарии 25

  • Получается чтобы случайно на штраф не нарваться надо все страницы закрывать? Чтобы не было "а попасть на неё мог "неограниченный круг лиц""?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Это уже за пределами здравого смысла! Интересно только одно: сколько силовиков было задействовано в этом абсолютно абсурдном, постыдном и откровенно циничном действе, и сколько денег им заплатили за это. Хотя понятно, что на порядки больше, чем сумма штрафа в 15 т.р.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Это на загнивающем западе человек не может иметь и выражать свое мнение. "Славься отечество наше свободное..."
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Лайк это очень расплывчатое понятие. Что имел в виду пенсионер этим лайком?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Над слабеющим стариком пенсионером может издеваться всякий.Даже государственная прокуратура.Может он решил на ярком солнце погреть уж остывающую кровь.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Что имел в виду пенсионер этим лайком?---Что вы имели ввиду вашим замечанием?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Зло наказано! И как-то сразу легче стало жить. Ура! Товарищи !!!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Эк рвет пуканы у любителей гадить из-под тишка и лайкать антироссийским статейкам.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Эк рвет пуканы --- А что означает это веселое модное выражение?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Может просто невзначай мышкой щелкнул? 70 лет! А суды у нас самые "гуманные". Это ва не миллионы красть
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Спираль истории повернется и окажется, что судья, мелко говоря, была не права.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Ну раз пошла такая пьянка предлагаю скинуться на штраф пенсионеру всем несогласным с правосудием. Комментарии писать это конечно прикольно. Но лучше, что-то реально сделать. Может кто организовать? Конечно это мог бы сделать сам "Амик" опубликовав реквизиты. Но он слишком независим
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Зачем в 69 лет одобрять дискредитацию вооруженных сил своей страны. Это наверное он чиновник, который говорил ветеранам Афганистана, я вас туда не посылал
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Конечно надо скидываться и западные правозащитные фонды привлечь, чтобы скидывались. Это пойдет в бюджет и потом оттуда этому же пенсу пенсию платить. Если западники много скинутся, можно ему пенсию и повысить
    28 февраля, Гость   Ответить
  • А одноклассница, которая разместила?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • А судьи кто?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Мне 65 и я тоже пенсионер. Тоже слежу за СВО, но то ли другие телеграмм-каналы просматриваю и сайты, но не встречаются мне фото и статьи, где бы поносились наши Вооруженные силы. Хотя знаю, что вражьи СМИ по количеству увы превышают наши. Но мы победим!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Мне 65 и я тоже пенсионер. Тоже слежу за СВО, ================================ Гость, обманываться рад? Правда всегда одна.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, нет правды на земле,но нет её и выше.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Скорее всего он просто стал выкаблучиваться перед одноклассницей.Дескать,вот каким он стал крутым на старости лет.PS Кстати, в моём отрочестве была мода на высокие каблуки.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, под битлов канали...
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Ну раз пошла такая пьянка предлагаю скинуться на штраф пенсионеру всем несогласным с правосудием. ==================================== Гость, историческая спираль повернется на 180 градусов, пенсионера реабилитируют, выплатят компенсацию, пожизненно или посмертно. Такое было не раз
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Конституция РФ дает право гражданам РФ свободно высказывать любое свое мнение. Если государство считает его ошибочным, оно может дать опровержение на основе документов и фактов, не более того. Оценочное суждение: Приняты размытые антиконституционные законы, запрещающие высказывать любое личное мнение, и теперь живем строго по таким законам. Вопросы Конституционному суду.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Конституция РФ дает право гражданам РФ свободно высказывать любое свое мнение======= Ну, после последнего внесения поправок в конституцию это звучит как издевка.. Наш президент хозяин своего слова, захотел - дал, захотел - взял.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Может она невзначай щекотила его мышонка.Теоретически.
    28 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров