69-летнего жителя Алтая оштрафовали за лайки в "Одноклассниках"

Мужчина подал жалобу, но судья сочла его доводы несостоятельными

28 февраля 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

69-летний житель Новоалтайска оштрафован на 15 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии, сообщает объединённая пресс-служба судов Алтайского края.

Поводом для этого стали лайки пенсионера в "Одноклассниках" на фотографии и тексты "с содержанием, направленным на дискредитацию использования Вооружённых Сил РФ в рамках проводимой специальной военной операции".

Горожанин не согласился с постановлением Алтайского краевого суда. Он подал жалобу с просьбой его отменить, поскольку его действия не носили публичного характера ввиду того, что адресатом лайков была только его одноклассница.

Однако судья признала доводы мужчины несостоятельными, потому что при проставлении "классов" эти записи автоматически появились на его странице, а попасть на неё мог "неограниченный круг лиц".