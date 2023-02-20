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Бастрыкин назвал число уголовных дел из-за дискредитации армии

Уже вынесено 16 приговоров

20 февраля 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Глава СК России Александр Бастрыкин рассказал ТАСС, что в 2022 году по фактам дискредитации российских вооружённых сил заведено 152 уголовных дела.

"По данным фактам возбуждено 152 уголовных дела, по которым привлечены к уголовной ответственности 136 лиц. В суд передано 53 уголовных дела, уже вынесено 16 приговоров", – сказал Бастрыкин.

Ранее барнаульская активистка Мария Пономаренко получила шесть лет колонии за дискредитацию ВС РФ.

Комментарии 1

  • 16 приговоров --- ну немного
    21 февраля, Гость   Ответить
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