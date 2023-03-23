7 млрд рублей направят на программу стимулирования найма в России

По словам Мишустина, благодаря господдержке трудоустроиться смогли уже около 26 тысяч человек, в прошлом году компании подали заявки более чем на 150 тысяч рабочих мест

23 марта 2023, 17:19, ИА Амител

Фото: amic.ru

Правительство России предусмотрело 7 млрд рублей на программу стимулирования найма. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Перезапустили программу стимулирования найма. С упором на молодых людей, которым, как правило, сложнее найти подходящую вакансию из-за нехватки опыта. Мы возмещаем организациям расходы на частичную оплату труда принимаемых сотрудников", – подчеркнул Мишустин.

По словам главы правительства, благодаря программе трудоустроиться смогли уже около 26 тысяч человек, в прошлом году компании подали заявки более чем на 150 тысяч рабочих мест.

Также 200 тысяч человек прошли переобучение и освоили новые навыки в рамках нацпроекта "Демография". 7,5 тысячи россиян также получили помощь в переезде для трудоустройства.