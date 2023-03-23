НОВОСТИЭкономика

Закон о цифровом рубле примут в апреле в России

Действовать он начнёт, предположительно, в мае

23 марта 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Закон о цифровом рубле примут в России в апреле. Об этом в ходе Российского форума финансового рынка рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, в данный момент закон находится на стадии подготовки ко второму чтению, в первом чтении он уже принят.

"Уверен, что мы его в апреле примем. Ну и, соответственно, в мае он начнёт действовать", – цитирует Аксакова РИА Новости.

Он добавил, что после принятия закона цифровой рубль станет реальным.

Комментарии 5

  • Скоропостижно.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Скоропостижно. **** Платформу опробировали ещё в 2021 году. Куда уж ещё скоропостижнее)
    23 марта, Гость   Ответить
  • обьясните мне , нафига нужен цифровой рубль? что за бред?
    23 марта, Гость   Ответить
  • А налички не будет? А как же пенсы?
    23 марта, Гость   Ответить
  • Цифровой рубль нужен для перехода от феодализма к рабству.
    24 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров