Закон о цифровом рубле примут в апреле в России

Действовать он начнёт, предположительно, в мае

23 марта 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Закон о цифровом рубле примут в России в апреле. Об этом в ходе Российского форума финансового рынка рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, в данный момент закон находится на стадии подготовки ко второму чтению, в первом чтении он уже принят.

"Уверен, что мы его в апреле примем. Ну и, соответственно, в мае он начнёт действовать", – цитирует Аксакова РИА Новости.

Он добавил, что после принятия закона цифровой рубль станет реальным.