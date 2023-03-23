Закон о цифровом рубле примут в апреле в России
Действовать он начнёт, предположительно, в мае
23 марта 2023, 16:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Закон о цифровом рубле примут в России в апреле. Об этом в ходе Российского форума финансового рынка рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, в данный момент закон находится на стадии подготовки ко второму чтению, в первом чтении он уже принят.
"Уверен, что мы его в апреле примем. Ну и, соответственно, в мае он начнёт действовать", – цитирует Аксакова РИА Новости.
Он добавил, что после принятия закона цифровой рубль станет реальным.
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