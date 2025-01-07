700 детей-сирот на Алтае улучшили жилищные условия в 2024 году

На это направили миллионы рублей

07 января 2025, 19:05, ИА Амител

Строительство дома в Барнауле / Фото: amic.ru

В 2024 году в Алтайском крае жилищными сертификатами воспользовались 700 человек. Их они направили на приобретение новых квартир. Такую информацию сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ региона.

Большая часть детей-сирот в 2024 году решила воспользоваться правом на получение жилищного сертификата – это свыше 430 граждан. Номинал сертификата в четвертом квартале 2024 года составил 3 438 237 рублей.

Больше всего с применением сертификатов купили квартир в Барнауле – 278 квартир. На втором месте Новоалтайск – 30 реализованных сертификатов, на третьем месте Бийск – здесь приобрели 22 квартиры. На четвертом месте среди городов оказался Рубцовск – 16 квартир.

Кроме того, пользовались этой услугой и в сельской местности. 65 жилых помещений дети-сироты приобрели в Заринском, Каменском, Косихинском, Красногорском, Алтайском, Благовещенском, Новичихинском, Смоленском, Тогульском, Целинном, Ключевском, Павловском, Первомайском и других районах края.