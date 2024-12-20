На Алтае "совсем чуть-чуть" перевыполнили план по обеспечению детей-сирот жильем

В очереди на сегодняшний день еще достаточно много детей-сирот – около 5,5 тыс. человек

20 декабря 2024, 12:40, ИА Амител

Обеспечение детей-сирот жильем / Фото: t.me/tomenko_22

В Алтайском крае благодаря местным возможностям и за счет федеральной поддержки постепенно ускоряют процесс обеспечения детей-сирот жильем. Об этом губернатор региона Виктор Томенко написал в своем Telegram-канале.

"За год даже совсем чуть-чуть, но все-таки перевыполнили план – жилищные условия смогли улучшить 710 детей-сирот. Из них 78 человек – участники СВО. Некоторые получают ключи от квартир, но большинство пользуется жилищными сертификатами. Этот инструмент позволяет решать вопрос быстрее и эффективнее", – отметил глава региона.

В очереди на сегодняшний день еще достаточно много детей-сирот – около 5,5 тыс. человек.

"Наша долгосрочная программа по обеспечению жильем рассчитана до 2030 года. По возможности будем использовать все доступные инструменты для увеличения скорости работы", – подчеркнул Томенко.

Всего в 2024 году на эту задачу направили 2,3 млрд рублей. Причем большая часть суммы – краевые средства, а 321 млн – помощь федерального правительства.