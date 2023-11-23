71-летний сибиряк погиб после нападения бездомных собак

Следователи возбудили уголовное дело

23 ноября 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Усолье-Сибирском Иркутской области 71-летний мужчина погиб в результате нападения собак, сообщили в региональном Следкоме.

Инцидент случился днем 17 ноября вблизи старого Китойского моста в районе СНТ "Нептун". Скончался пенсионер по пути в больницу. Причиной смерти стали множественные рваные раны по всему телу, которые сопровождались обильной кровопотерей и переохлаждением организма.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность".