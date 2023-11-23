71-летний сибиряк погиб после нападения бездомных собак
Следователи возбудили уголовное дело
23 ноября 2023, 11:45, ИА Амител
Фото: СУ СКР по Иркутской области
В Усолье-Сибирском Иркутской области 71-летний мужчина погиб в результате нападения собак, сообщили в региональном Следкоме.
Инцидент случился днем 17 ноября вблизи старого Китойского моста в районе СНТ "Нептун". Скончался пенсионер по пути в больницу. Причиной смерти стали множественные рваные раны по всему телу, которые сопровождались обильной кровопотерей и переохлаждением организма.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность".
11:49:04 23-11-2023
Зоозащитники, "ФАС" защищать тузиков и шариков.(((
11:56:12 23-11-2023
В Барнауле то же ждём? Ничего не делается! Во многих районах погулять нельзя из-за стай... Идёшь в магазин и приходится то тут, то там обходить
12:12:07 23-11-2023
Гость (11:56:12 23-11-2023) В Барнауле то же ждём? Ничего не делается! Во многих районах... А зачем что то делать? Пошевелят пальцем, зоозащитники их самих "усыпят". Вы представьте какой вой поднимется в соц сетях. Ибо граждане ни кто, собачки всё.
15:47:45 23-11-2023
Гость (11:56:12 23-11-2023) В Барнауле то же ждём? Ничего не делается! Во многих районах... Это не стаи, это своры злых голодных существ. Но мы толерантны ко всему злому, начиная с собак и кончая западными странами.
16:36:19 23-11-2023
Гость (15:47:45 23-11-2023) Это не стаи, это своры злых голодных существ. Но мы толерант... Гость, а чё ты приплел западные страны? Они тебя кусают? Не смотри телевизор и говорящие утюги.
12:18:25 23-11-2023
Отстреливать псин, да и всё. Не ждать трагедий.
13:50:15 14-12-2023
Гость (12:18:25 23-11-2023) Отстреливать псин, да и всё. Не ждать трагедий.... Правильное решение!
12:40:11 23-11-2023
в июле обращалась в ЦУР АК по поводу собак во дворе (Яровое). По сентябрь включительно собак практически не было видно. С октября опять появились, надо каждый раз писать
12:59:41 23-11-2023
Гость (12:40:11 23-11-2023) в июле обращалась в ЦУР АК по поводу собак во дворе (Яровое)... Напишите пожалуйста куда писать или звонить по поводу диких собак в Барнауле?
13:44:07 23-11-2023
Гость (12:59:41 23-11-2023) Напишите пожалуйста куда писать или звонить по поводу диких ... Я писала в комментариях к публикации в канале ЦУР Алтайского края в телеграме, ответили и отреагировали. Так же ЦУР рекомендует оставлять обращения на платформе "Госуслуги. Решаем вместе"
13:02:07 23-11-2023
Гость (12:40:11 23-11-2023) в июле обращалась в ЦУР АК по поводу собак во дворе (Яровое)... Их кастрировали, продержали в передержке, а потом выпустили в прежнее место обитания. Такой закон, однако.
12:59:39 23-11-2023
выдавали бы за шкуру рублей 200 хотя бы, можно было и решить проблему.
13:48:14 23-11-2023
Гость (12:59:39 23-11-2023) выдавали бы за шкуру рублей 200 хотя бы, можно было и решить... Да, как раз сейчас будет холодное время года, самое время в плане санитарных вопросов. Только лучше не за шкуру, а за тушу вести расчёт. Ну где простому бомжу разделывать, освежёвывать туши, снимать шкуры? Пенсионеру городскому не во дворе же собачьи шкуры сдирать? Офисному клерку после работы где в городской черте свежевать? А тушу принёс, сдал, денежки получил. С ней потом специальные люди пусть занимаются, на мыло, унты, шапки, польта и сапоги пускают...
13:33:19 23-11-2023
Обучать бездомных собак взрывному делу и отправлять на передовую. Как шароварники делают.
13:50:08 23-11-2023
Нет государства, оно не выполняет главную функцию, безопасность граждан.
15:04:07 23-11-2023
Дразнил, наверное
23:42:19 23-11-2023
Гость (12:59:39 23-11-2023) выдавали бы за шкуру рублей 200 хотя бы, можно было и решить... Самое кровожадное и страшное животное - это человек
08:04:54 24-11-2023
Гость (23:42:19 23-11-2023) Самое кровожадное и страшное животное - это человек... ...который болеет за "бедных собачек" и которому наплевать на других людей!
11:31:54 24-11-2023
Гость (23:42:19 23-11-2023) Самое кровожадное и страшное животное - это человек... Ты что-ли про себя говоришь?!